В лесах Подмосковья с начала года заблудились 45 человек

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
45 человек заблудились в лесах Московской области с начала текущего года, всем им удалось вернуться домой, сообщает пресс-служба регионального Комитета лесного хозяйства.
«Некоторым заблудившимся удалось выбраться из леса самостоятельно, некоторых разыскали с помощью участковых лесничих, спасателей МЧС и Мособлпожспаса и отрядов «Лиза Алерт», — отметил глава областного Комлесхоза Евгений Агулов.Самым опасным для людей оказалось Истринское лесничество: там с начала года заблудились семь человек. Второе место по этому показателю разделили Орехово-Зуевское и Дмитровское лесничества, где заблудились по пять человек, третьим стало Дмитровское лесничество: там найти дорогу домой не смогли четыре человека.
Отмечается, что с начала лета в подмосковных лесах заблудились уже шесть человек.
В Комлесхозе Московской области призвали жителей и гостей региона сообщать близким о предстоящем походе в лес, выбирать для лесных прогулок самую яркую одежду и всегда брать с собой полностью заряженный телефон, а также воду и лекарства. А если заблудились — звонить по номеру 112.
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