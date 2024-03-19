В Подмосковье работает штаб по подготовке отопительному периоду следующего сезона

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В рамках комплексной подготовки в отопительному периоду следующего сезона и последующей трехлетке в Московской области организована штабная работа по анализу каждого муниципалитета с детальностью вплоть до каждой теплосети для планирования долгосрочных мероприятий.
«У нас самое большое тепловое хозяйство в РФ — порядка 3000 котельных. Для того чтобы штаб работал эффективность и мы могли отвечать на все вопросы создан экспертный совет, который возглавляет президент НП «Российское теплоснабжение» Виктор Семенов. Помимо экспертов, в качестве работников штаба было создано четыре рабочий группы, которые выезжают в муниципалитеты, где производят мониторинг объектов», - отметил вице-губернатор Евгений Хромушин.
Стоит добавить, на сегодняшний момент уже было проведено 64 рабочий выезда штаба в городские округа и запланирован ряд мероприятий для реализации работ в сфере теплоснабжения.
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