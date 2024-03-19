В Подмосковье работает штаб по подготовке отопительному периоду следующего сезона

Во вторник, 19 марта, Госдума запретила для подозреваемых в педофилии заключать контракт с Минобороны РФ для службы в зоне спецоперации.

Кроме того, контракты с Вооруженными силами не смогут заключить лица, подозреваемые в совершении преступлений против общественной безопасности, против основ конституционного строя и безопасности государства. Участники уголовных дел о терроризме тоже не смогут отправиться в зоне СВО.





Элина Позднякова