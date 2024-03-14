Воробьёв: На модернизацию теплоснабжения округа Подольск направят около 3,5 млрд рублей

Фото: пресс-служба правительства МО/Антон Чернов
Около трёх с половиной миллиардов рублей выделят на повышение надёжности теплоснабжения городского округа Подольск. Вопросы ЖКХ обсудил в ходе выездной администрации в подольском микрорайоне Климовск губернатор Московской области Андрей Воробьёв, сообщает пресс-служба правительства региона.
«Мы здесь для того, чтобы еще раз рассказать, какие силы и средства будут направлены на дальнейшее благоустройство, капитальный ремонт многоквартирных домов, подвалов, входных групп. (…) В частности, на модернизацию систем теплоснабжения будет направлено порядка 3,5 млрд рублей», — отметил глава региона.В округе планируется отремонтировать котельную Климовского патронного завода, которая теперь передана муниципалитету. Зимой из-за аварии на этой котельной люди надолго остались без отопления и горячей воды. Ремонтные работы будут проводиться с 2024-26 гг. В текущем году на объекте заменят один котёл, обновят котельное оборудование и запорную арматуру.
Обновления коснутся и теплотрасс. Новая теплосеть будет проложена от котельной в Сыровском переулке до котельной в Художественном проезде. Ещё шесть участков теплосети капитально отремонтируют.
«Раньше из-за одного прорыва без тепла мог остаться весь Подольск. Задвижки, которые мы предусматриваем, позволят закольцевать микрорайоны, чтобы весь город не зависел от одной-двух труб», — пояснил Андрей Воробьёв.Окончательный список мероприятий по капитальному ремонту теплосети будет утверждён после гидравлических испытаний, которые проведут по окончании отопительного сезона.
Читайте также:
В Красногорске стартует беспрецедентная программа модернизации теплоснабжения
Губернатор Воробьёв рассказал о запуске новых котельных и модернизации ЖКХ
В Подмосковье за год капитально отремонтируют около 2 тысяч домов
Лев Каштанов