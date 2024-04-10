В Подмосковье расширили перечень специальностей для программ «Земский доктор/фельдшер»

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Стать участниками программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер», направленных на обеспечение медицинской помощью жителей отдалённых территорий, в Московской области теперь смогут медики ещё более десяти специальностей, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
«Возможность прийти работать по программе «Земский доктор» в Подмосковье получили дополнительно стоматологи-ортопеды, аллергологи-иммунологи, сердечно-сосудистые и торакальные хирурги, остеопаты, детские онкологи-гематологи, врачи физической и реабилитационной медицины, а также эпидемиологи», — сообщил глава подмосковного министерства Алексей Сапанюк.Он также добавил, что принять участие в программе «Земский фельдшер» получили медсёстры врача общей практики, а также процедурные и участковые медсёстры.
Всего по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в Московской области планируется взять на работу около 240 медиков. Врачи, участвующие в такой программе, получают единовременную выплату в размере до 1,5 млн рублей, фельдшеры — до 750 тысяч рублей.
Читайте также:
Программы «Земский доктор/фельдшер» привлекли в Подмосковье более 2,3 тыс. медиков
На программу «Земский доктор/фельдшер» в Подмосковье выделили более 240 млн рублей
В Подмосковье стартовал приём заявок на участие в программе «Земский доктор»
Лев Каштанов