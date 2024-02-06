В Подмосковье стартовал приём заявок на участие в программе «Земский доктор»

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Приём заявок на участие в программе «Земский доктор» / «Земский фельдшер» открылся в Московской области, в этом году для работы в сёлах региона планируется привлечь около 240 медиков, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
«В этом году в Подмосковье планируют привлечь 239 «земских докторов» и «земских фельдшеров», — цитируются в сообщении слова первого зампреда правительства Подмосковья Светланы Стригунковой.Программа «Земский врач» и «Земский фельдшер» направлена на обеспечение медицинскими кадрами сельских территорий региона. При трудоустройстве по программе врач получает единовременную выплату до полутора млн рублей, а фельдшер — до 750 тысяч рублей в зависимости от удалённости района.
Программа действует в Московской области с 2012 года. За это время «земскими» врачами и фельдшерами в деревнях и сёлах региона стали более 2,3 тыс. человек.
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