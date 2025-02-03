В Подмосковье рассказали, какие штрафы могут грозить хозяевам домашних животных

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С увеличением числа питомцев, особенно собак, возникает необходимость соблюдать ряд правил. Об этом заявили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья, где рассказали, за что могут оштрафовать хозяев домашних животных.
«За выгул собак без поводков, загрязнение общественных мест продуктами их жизнедеятельности нарушителям грозит штраф от 1,5 тыс. до 3 тыс. рублей. Если нарушение повлечёт причинение вреда жизни или здоровью людей, а также других животных или чужому имуществу, придётся заплатить от 10 тыс. до 30 тыс. рублей. За жестокое обращение с животными грозит штраф от 5 тыс. до 15 тыс. рублей», – пояснили в подмосковном Минсельхозпроде.Там добавили, что полный перечень правил, которые необходимо соблюдать собаководам, можно найти на сайте.
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Лора Луганская