Альпинисты в костюмах сказочных персонажей поздравили детей из областного онкодиспансера

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Маленькие пациенты Московского областного онкологического диспансера получили неожиданный подарок накануне Старого Нового года. Детей поздравили профессиональные альпинисты и волонтёров в костюмах Деда Мороза, Снегурочки и сказочных персонажей, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Они спустились с крыши семиэтажного корпуса к окнам палат, где их ждали маленькие пациенты. Сначала несколько Дедов Морозов и Снегурочек спустились с фасада со стороны стационара, а затем группа в костюмах «Плюшевого десанта» предстала перед детьми со стороны игровой комнаты.
Участники ежегодной благотворительной акции «Обыкновенное чудо» вручили детям более 60 собранных подарков. Акция проходит при участии представителей сообщества альпинистов и благотворительного фонда. Всего она собрала более 50 человек.
Детское отделение областного онкодиспансера – единственное в Подмосковье, где маленькие пациенты могут пройти полный цикл лечения онкологических патологий. Каждый год там получают помощь около 2,5 тыс. ребят.
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«Эмоции, которые испытали дети, увидев в окне сказочных персонажей, несомненно, улучшат им настроение и помогут в лечении. Все участники акции – профессионалы, занимающиеся промышленным альпинизмом. Большую часть подарков волонтёры вручили ребятам во время поздравления, а остальные отправились в «Коробку храбрости». Из неё дети смогут выбрать себе подарок после прохождения лечебных процедур», – рассказала заведующая детским онкологическим отделением № 7 областного онкодиспансера Евгения Инюшкина.
Участники ежегодной благотворительной акции «Обыкновенное чудо» вручили детям более 60 собранных подарков. Акция проходит при участии представителей сообщества альпинистов и благотворительного фонда. Всего она собрала более 50 человек.
Детское отделение областного онкодиспансера – единственное в Подмосковье, где маленькие пациенты могут пройти полный цикл лечения онкологических патологий. Каждый год там получают помощь около 2,5 тыс. ребят.
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Лора Луганская