Обнявшаяся со спасенным лебедем волонтер отравилась парами мазута

Волонтер из Анапы Лариса Шульц, которая прославилась после видео, где ее обнял спасенный лебедь, поделилась, что отравилась парами мазута и несколько дней лежала под капельницами. Она отметила, что ее беспокоит сильная усталость из-за недосыпа, тошнота, головная боль и озноб.