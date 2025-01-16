Обнявшаяся со спасенным лебедем волонтер отравилась парами мазута

Фото: iStock/Elena Mishina
Волонтер из Анапы Лариса Шульц, которая прославилась после видео, где ее обнял спасенный лебедь, поделилась, что отравилась парами мазута и несколько дней лежала под капельницами. Она отметила, что ее беспокоит сильная усталость из-за недосыпа, тошнота, головная боль и озноб.
Лариса также рассказала подробнее о том самом моменте, который попал на видео и разлетелся по социальным сетям.
Она также добавила, что многие другие волонтеры нуждаются в медицинской помощи из-за полученной интоксикации. В беседе с «Газетой.Ru» девушка поделилась, что отличным решением было бы предложить программу по реабилитации тем добровольцам, кто отработал больше 100 часов.
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«На такое тотальное принятие я не рассчитывала. Мне показалось, что он пришел, чтобы за всех птиц сказать: «Благодарю!» Наша лебединая любовь закончилась быстро. На следующий день он выспался, набрался сил, пошел гулять, настроил компас и улетел», — сказала волонтер в беседе с RT.
Она также добавила, что многие другие волонтеры нуждаются в медицинской помощи из-за полученной интоксикации. В беседе с «Газетой.Ru» девушка поделилась, что отличным решением было бы предложить программу по реабилитации тем добровольцам, кто отработал больше 100 часов.
«Работа, пусть даже немножко уменьшается, но волонтеры тоже уменьшаются, потому что интоксикации серьезные. И меня это коснулось. Волонтерам выделяется по три капельницы и все, больше ни на что мы не можем рассчитывать — восстановление за свой счет», — подчеркнула Лариса.Читайте также:
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Данил Пономарев