В школе № 1 Раменского городского округа состоялись соревнования по пешему туризму

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В Раменской школе № 1 прошли соревнования по пешему туризму. С целью продемонстрировать свои навыки и силу характера, шестнадцать команд из разных школ региона объединились, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Группа A (12–14 лет): Г руппа B (15–18 лет):
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