Воробьёв навестил бойцов СВО в филиале госпиталя Вишневского в Краснознаменске

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв навестил участников спецоперации, проходящих лечение в филиале госпиталя им. А.А. Вишневского в подмосковном Краснознаменске. Он поговорил с военнослужащими и поблагодарил врачей.
«Я приехал сказать вам большое спасибо. Госпиталь им. Вишневского у нас передовик. Сюда попадают пациенты с самыми сложными ранениями. Хотел бы поблагодарить и начальника центрального госпиталя Александра Владимировича Есипова, и начальника Краснознаменского филиала Александра Викторовича Котко за то, что им удалось собрать такую высококвалифицированную команду специалистов. Мы сейчас разговаривали с ребятами. Все они с огромной благодарностью отзываются и о медсёстрах, и о врачах. Знаю, что скоро у вас откроется еще один корпус, он будет оснащён современным оборудованием. Но самое главное – это врачи», – отметил Воробьёв.Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Среди пациентов госпиталя – старший прапорщик из Таманской дивизии Сергей. Он был ранен, когда вражеский дрон залетел в машину, в которой боец ехал.
Сержант Александр из Шатуры рассказал, что был мобилизован, но в зоне СВО заключил контракт. Выполняя боевое задание, подорвался на мине. Четыре дня назад его привезли в госпиталь.
У Александра из Домодедова – уже третье ранение. Он признался, что в зону спецоперации отправился, так как там воевал его сын.
Дмитрий из Санкт-Петербурга отметил отличные условия для реабилитации и профессионализм медперсонала.
«Когда в августе враг прорвался на территорию Курской области, нас перебросили на этот участок. В одном из боёв получил ранение. Мне там сделали первичную операцию, а здесь – вторую. Сейчас иду на поправку», – рассказал Дмитрий.Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Краснознаменском филиале госпиталя им. Вишневского проходит плановое лечение ветеран Великой Отечественной войны Михаил Александрович Красов. Он прошел пол-Европы, награждён двумя орденами Красной Звезды, орденом Отечественной войны 1-й степени, медалями «За победу над Германией», «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда».
Месяц назад Михаилу Александровичу исполнилось 100 лет. Воробьёв поздравил ветерана и пожелал крепкого здоровья.
«Когда началась война, мне было 17 лет. Я жил в Ленинграде, учился в железнодорожном училище, работал кочегаром в паровозе. Немцы нас и обстреливали, и бомбили, и самое страшное – морили голодом. По Ладожскому озеру нас эвакуировали в Курган, где было местное железнодорожное училище. Я снова начал работать кочегаром. Стал проситься на фронт, дважды мне отказывали, но с третьего раза взяли», – вспоминает Михаил Красов.В 1943-м он попал на Украину. Там получил ранение. После лечения продолжил боевой путь. В итоге прошёл Украину, Молдавию, Румынию, Болгарию, Венгрию, Югославию, а закончил войну 9 Мая в австрийском Граце.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Краснознаменский филиал госпиталя им. Вишневского открыли в 1992 году. В 2022-2023 годах при участии Московской области он был реконструирован. Госпиталь рассчитан на 310 коек, там каждый год проходят лечение более 6 тыс. пациентов. Врачи выполняют порядка 2 тыс. операций, в том числе с использованием высокотехнологичных хирургических методик. При госпитале работает поликлиника на 500 посещений в смену.
«Это единственное лечебное учреждение в Краснознаменске, имеющее статус военного госпиталя с круглосуточным оказанием медпомощи. Оно обладает полным комплексом медицинской аппаратуры, современным оборудованием, оказывает высокотехнологическую медицинскую помощь, как гражданскому населению, так и военнослужащим и членам их семей. Сейчас у нас лечатся больше 200 пациентов», – сказал начальник филиала №4 Госпиталя НМИЦ ВМТ им. А.А. Вишневского Александр Котко.Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«Хотелось бы выразить благодарность губернатору. Наш госпиталь заметно преобразился. Со стороны Московской области была оказана большая помощь в ремонте, оснащении оборудованием. С нетерпением ждём новый корпус», – сказала врач кожно-венерологического отделения Олеся Киселёва.
С прошлого года в госпитале строят трёхэтажный корпус на 100 коек. Работы планируют завершить в июне.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
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