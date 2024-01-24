В Подмосковье будет работать 58 избирательных участков для граждан без регистрации

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Избиратели, не зарегистрированные по месту жительства в пределах России, смогут проголосовать на президентских выборах на специальных участках. На территории Московской области таких участков будет 58, сообщает пресс-служба Мособлизбиркома.
«Для того, чтобы проголосовать на выборах президента РФ, избиратель без регистрации должен будет в период голосования прийти на один из определённых избирательных участков и подать письменное заявление. Ему выдадут бюллетень, и он проголосует», — отмечается в сообщении.
Полный перечь избирательных участков, подходящих для граждан без регистрации, размещён на сайте Мособлизбиркома.
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