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Подмосковным избирателям напомнили о старте приёма заявлений на электронное голосование

29 января 2024, 11:35
Фото: iStock/iStock

Фото: iStock/iStock

В России начался приём заявлений на дистанционное электронное голосование на выборах президента страны, об этом жителям Подмосковья рассказали в Мособлизбиркоме.
«Стать участником дистанционного электронного голосования (ДЭГ) может любой житель Подмосковья, который обладает избирательным правом и у которого есть действующая подтверждённая учётная запись на портале госуслуг», — отмечается в сообщении.
Заявления на участие в ДЭГ будут приниматься до 11 марта. Проголосовать можно будет с восьми утра 15 марта до восьми вечера 17 марта со смартфона или стационарного компьютера.


Подробная инструкция, посвящённая электронному голосованию, размещена на федеральном портале госуслуг по ссылке.

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#мособлизбирком
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В четырёх округах Подмосковья оптимизировали работу шести светофоров
29 января 2024, 11:19

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Оптимизацию работы шести светофоров провели специалисты подмосковного Центра безопасности дорожного движения в городских округах Люберцы, Долгопрудный, Ленинской и Солнечногорск за минувшую неделю, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«Благодаря оптимизации режима работы светофора на перекрёстке 4-го Люберецкого проезда и Октябрьского проспекта, время проезда по проспекту увеличилось. В Ленинском округе увеличили время выезда на Расторгуевское шоссе с Крымской улицы и на Каширское шоссе с Зелёного шоссе», — отмечается в сообщении.
В Солнечногорске отрегулировали светофоры на перекрёстке Георгиевского и Пятницкого шоссе и на повороте с Пятницкого шоссе на Андреевку. А в Долгопрудном было увеличено время выезда на проспект Пацаева с 1-й Советской улицы.

Оптимизация дорожного движения за счёт изменения работы светофоров в Московской области будет продолжена.

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Подмосковные спортсменки завоевали серебро Кубка России по волейболу на снегу
29 января 2024, 11:05

Фото: пресс-служба физической культуры и спорта Московской области

Подмосковные волейболистки завоевали серебряные медали на этапе Кубка России по волейболу на снегу. Об этом сообщила пресс-служба физической культуры и спорта Московской области.
Первый этап Кубка России по волейболу на снегу проводился с 26 по 28 января в Москве на базе центра пляжных видом спорта «Динамо».

От Московской области в соревнованиях приняли участие три команды: женские «Заречье-Одинцово 1» и «Заречье-Одинцово 2» и мужская - «Реутов».

По итогам игр подмосковная команда «Заречье-Одинцово 2» уверенно прошла в финал, где сыграла с «Локомотивом» из Калининграда. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «железнодорожников».

«Делаем выводы, работаем дальше. Проигрывать тоже полезно, есть к чему стремиться и куда расти. Спасибо всем, кто приехал нас поддержать», — поделилась главный тренер команды Наталья Урядова.

Стоит отметить, что вторая женская команда заняла 4 место, а мужская «Реутов» не прошл аэтап квалификации — проиграла в упорной игре «Торпедо» из Москвы.

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#серебро
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На Солнце случилась мощная вспышка высокого класса
29 января 2024, 11:01

Фото: istockphoto/remotevfx

Мощная вспышка на Солнце высокого класса М случилась 29 января.
Об этом информирует Гелиогеофизическая служба Института прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).

«29 января в 07:38 мск в группе пятен 3559 (N28W86) в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка M6.8 продолжительностью 61 минута. Вспышка сопровождалась нарушением КВ-радиосвязи», - сказано в сообщении.
По данным специалистов ИПГ, что произошло вторжение после вспышки в околоземное космическое пространство потоков протонов. Это приводит к магнитной буре.

Сейчас влияние солнечных рентгеновских всплесков на ионосферу Земли, исходя из данных космической погоды, на самом низком уровне R1 по шкале, которая состоит из 5 показателей, где самый высокий - R5 (то есть экстремально). Вспышки сопровождают выбросы солнечной плазмы, облака которой, достигают Земли и вызывают магнитные бури.

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#солнце
#метеоролог
#погода
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Жильцам аварийных домов в Краснозаводске рассказали о программе переселения
29 января 2024, 10:56

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Встречу с жильцами аварийных домов Краснозаводска провели в ДК «Радуга» представители администрации Сергиево-Посадского городского округа, включая главу муниципалитета Дмитрия Акулова, а также гендиректор Дирекции заказчика капитального строительства Никита Никулин. Мероприятие было посвящено новой программе переселения из ветхого жилья, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
«Жителям рассказали о начале новой программы переселения аварийных домов, которые были признаны таковыми после 2017 года. Собравшимся также разъяснили, как можно получить и использовать жилищный сертификат», — говорится в сообщении.
В ходе встречи жители смогли задать все интересующие их вопросы и получить ответы. В случаях, когда ответ требовал более детального погружения в проблему, представители администрации обменивались контактами с жителями, чтобы, проработав вопрос, дать максимально полное объяснение.

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#сергиев посад
#аварийное жильё
#ветхое жильё
#министерство строительного комплекса мо
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В Подмосковье упростили онлайн-регистрацию коллективных договоров
29 января 2024, 10:38

Фото: Фотобанк МО/Пелагия Тихонова

Заполнить заявление на регистрацию коллективного договора через подмосковный портал госуслуг стало проще: теперь сервис выдаёт пользователю автоматические подсказки относительно документов, которые нужно прикрепить к заявке, сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.
«Мы постоянно работаем над оптимизацией электронных госуслуг: внедряем опции автозаполнения или предпроверки, добавляем экспертные системы, вводим подсказки. Всё это упрощает написание заявлений и ускоряет получение результата», — отметила глава министерства Надежда Куртяник.
Коллективный договор предполагает фиксацию условий работы, систему гарантий и бонусов для сотрудников. Сервис «Регистрация коллективного договора» доступен на региональном портале госуслуг для юридических лиц. Срок рассмотрения заявки на регистрацию такого договора составляет 15 рабочих дней. Информация о выполнении услуги поступает в личный кабинет заявителя.

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#цифровизация
#госуслуги
#надежда куртяник
#подмосковье
#московская область
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Как подружить собаку с ребёнком — советы кинологов
Кинологи рассказали о правилах поведения в доме, где есть ребёнок и собака
29 января 2024, 10:30

Фото: IStock/tatyana_tomsickova

Знакомить питомца с детьми нужно правильно. В ином случае даже самый спокойный пёс может проявить агрессию. О том, как выстроить комфортные отношения в семье, «Радио 1» рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
«Даже если у вас в доме самый маленький и спокойный пёс, важно объяснять детям правила общения с собакой. Родителям нужно объяснить, как лучше взаимодействовать с питомцем, чего делать нельзя, рассказать о самых распространенных сигналах, которые подаёт собака, а также о ситуациях, в которых категорически запрещено беспокоить любимца. Знание основ общения с животными помогут предотвратить неприятные и конфликтные ситуации», – рассказал Владимир Голубев.
Родители должны донести до ребёнка, что собака – это живое существо и ассоциировать её с мягкой игрушкой нельзя. Нужно объяснить малышу, что питомца нельзя дёргать за уши, не хватать за хвост, не тянуть за лапы.

Личное пространство
У собаки же должно быть личное пространство в доме. Ребёнок должен понимать, что не нужно лохматого друга, если он не идёт на контакт. Не стоит ходить за собакой по пятам и настаивать на игре или общении. Животное самостоятельно решает хочет ли контактировать с человеком или нет.

Нужно объяснить детям, что собаку нельзя тревожить, если она принимает пищу, спит или занята со своими щенками. Животное может решить, что ему грозит опасность и начать защищаться.
Комфорт и уединение: зачем собаке нужно своё место в доме
Комфорт и уединение: зачем собаке нужно своё место в доме
Язык тела
Ребёнок должен понять, что собака использует хвост, уши и лапы, чтобы рассказать о своём настроении и состоянии. Важно понимать эти сигналы и уметь их распознавать. Так, если собака морщит нос, показывает зубы или рычит – это крайняя нервная и агрессивная реакция, это прямая угроза и сигнал. В этом случае нужно обязательно прекратить контакт с собакой и оставить её в покое.

Место для еды
У собаки должно быть место для еды, и ребёнок должен знать, что в этот момент не стоит беспокоить питомца. В противном случае питомец может проявить агрессию.

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#собака
#правила
#ребёнок
#отношения
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«Прижигал сигаретой, душил полотенцем»: В Питере отчим издевался над мальчиком-инвалидом
В Петербурге отчим избил мальчика-инвалида и пытался душить его полотенцем
29 января 2024, 10:29

Фото: istock / Serghei Turcanu

В Петербурге на улице Добровольце мужчина изувечил до полусмерти мальчика-инвалида. Изверг избивал ребёнка и душил полотенцем. Об этом сообщает Телеграм-канал Mash на Мойке.

По данным издания, об избиении 10-летнего мальчика узнала бабушка и обратилась к правоохранителям. Мужчина проживаем вместе с семьёй ребенка с ограниченными возможностями. Петербуржец в один день сорвался и чуть не убил ребенка. Третьеклассника доставили в больницу в состоянии средней тяжести, где диагностировали закрытую черепно-мозговую, сотрясение, гематомы по всему телу и ожоги обоих сосков.

Отчима задержали по горячим следам, возбуждено два уголовных дела по статьям «Покушение на убийство», «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

Ранее сообщалось, что на Кубани будут судить мать, избившую дочь за желание погулять вечером. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#ожоги
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#избиение
#ребёнок
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МИД Польши возмутился тем, что концлагерь Освенцим назвали польским
29 января 2024, 10:28

Фото: iStock/Oliver Chan

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский обратился к Европейской комиссии и заявил, что недопустимо называть концлагерь «Аушвиц-Биркенау» в Освенциме польским.
Напомним, ранее ЕК опубликовала заявление Урсулы фон дер Ляйен, которое было посвящено годовщине освобождения Освенцима. Там говорилось, что Освенцим находится в Польше, при этом не было пояснения контекста ситуации того времени.

«При написании о нацистском лагере смерти в Освенциме следует указать, что он был создан под немецкой оккупацией», — написал Сикорский в своей соцсети Х.

Он также добавил, что польский еврокомиссар не представил вовремя точку зрения страны и уточнит информацию для ЕК.
При этом на материал ЕК также отреагировал музей Освенцима.

«Концентрационный лагерь Освенцим находился на оккупированной части территории Польши, которая в октябре 1939 года была присоединена непосредственно к нацистской Германии. Поэтому уместно сказать, что лагерь находился на территории оккупированной Польши», — говорится в профиле музея Освенцима на платформе X.

Напомним, 27 января является Международным Днем памяти жертв Холокоста.

Также в заявлении Урсулы фон дер Ляйен в качестве контекста привели данные по Дню памяти жертв Холокоста и историческая справку, где было сказано, что «27 января 1945 года союзные войска освободили лагерь смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим)». Постпредство РФ при ЕС назвало это ошибкой и обратилась к Еврокомиссии с просьбой исправить её, отметив, что крупнейший нацистский лагерь смерти Освенцим освободила Красная армия, а никак не «союзные войска».

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#ес
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Подмосковье вышло в лидеры регистрации объектов по гаражной амнистии
29 января 2024, 10:19

Фото: пресс-служба Минимущества МО

Россияне с начала действия в 2021 году гаражной амнистии зарегистрировали по упрощённой схеме свыше 318 тыс гаражей и земельных участков под ними. Такую статистику привёл глава Росреестра Олег Скуфинский.
По данным ведомства, по количеству земельных участков лидируют Московская, Омская, Тюменская, Саратовская и Ленинградская области. Больше всего гаражей в упрощенном порядке оформили в Татарстане, Приморье, Ярославской, Московской и Ленинградской областях.
«Со старта действия закона о гаражной амнистии до 1 января 2024 года Росреестр зарегистрировал по всей стране более 318 тыс объектов: 115 тыс гаражей и 203 тыся земельных участков под ними. В 2023 году их было зарегистрировано более 180 тыс объектов – почти 63 тыс гаражей и свыше 117 тысяч участков. Это почти в полтора раза больше, чем годом ранее», – пояснил Скуфинский РИА Недвижимость.
В Росстате напомнили, что закон о гаражной амнистии позволяет до 1 сентября 2026 года оформить в собственность в упрощённом порядке земельный участок и расположенный на нём гараж, если он возведён до 30 декабря 2004-го.

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#гараж
#земля
#подмосковье
#московская область
#росстат
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