В Подмосковье оптимизировали работу пяти светофоров

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Режим работы пяти светофоров скорректировали в трёх городских округах Московской области — Фрязине, Домодедове и Долгопрудном — на минувшей неделе, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«Во Фрязине работу провели на перекрёстке Окружного проезда с Фряновским шоссе: там на светофоре убрали отдельную секцию для пешеходов и установили бело-лунную: такая фаза позволяет водителям проезжать при разрешающем сигнале для пешеходов, если нет помех. Такая система увеличивает пропускную способность перекрёстка, благодаря чему уменьшается загруженность дорог», — отмечается в сообщении.В Долгопрудном была оптимизирована работа светофора на пересечении Лётной улицы с Лихачёвским шоссе. А в Домодедове улучшили работу сразу трёх светофорах: два из них регулируют движение на Промышленной улице перед поворотом в сторону трассы М-4 «Дон», третий расположен на улице Гагарина.
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