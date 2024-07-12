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В Подмосковье разработали систему контроля расхода электричества

12 июля 2024, 17:53

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Компания «Матрица» из Балашихи изобрела оборудование для измерения расхода электроэнергии. Чтобы узнать данные, пользователю достаточно ввести номер счётчика в специальном приложении, сообщили в пресс-службе регионального Мининвеста.
«В этом приложении будут отображаться данные о расходе электричества по тарифам, о качестве энергии и другая информация. Пользователи предыдущей версии оборудования «Матрица» должны были применять для получения данных со счётчиков уличного исполнения специальный дисплей, передающий данные через цифровую электронную систему. Это было неудобно, поскольку в сети могли возникать помехи», – говорится в сообщении.
Для решения таких вопросов компания разработала новое оборудование. Теперь модернизированные счётчики электроэнергии могут передавать данные о потреблении как на пользовательский дисплей, так и напрямую на телефон владельца счётчика по Bluetooth. Новые приборы способен работать с приборами учёта и более ранних версий.



Как рассказали в ведомстве, компания «Матрица» производит автоматизированные системы учёта энергоресурсов на розничном рынке электроэнергии. Предприятие ежегодно выпускает до 1,2 млн единиц оборудования.

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«Без права на ошибку»: ФСИН рассказала, как собаки справляются с поиском взрывчатых веществ
12 июля 2024, 18:38

Фото: Радио 1

Кинологическая служба уголовной-исполнительной системы России отметила 115 лет со дня создания.
Начальник пресс-службы Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Московской области Олеся Бегленко и старший инструктор-кинолог Ногинского следственного изолятора №11 Алексей Ильяшенко в студии «Радио 1» рассказали, что в 1909 году по инициативе министра внутренних дел России Петра Столыпина в Санкт-Петербурге были отрыты первый питомник и школа собаководства.

«Кинологическая служба прошла долгий и трудный путь становления. Она вносит на всех этапах существенный вклад в обеспечение правопорядка, законности и борьбы с преступностью. Профессия кинолог одна из тех профессий, куда люди приходят по зову сердца», — отметили гости.

Сотрудники Федеральной службы пришли в компании пушистого белого друга — лабрадора Шерри, которая также служит России.
Ее хозяин Алексей Ильяшенко поделился интересной историей своего знакомства с Шерри и тем, как она начала свою профессиональную службу.

«Я из объявления узнал, что отдают собаку, а у меня как раз очень хотели супруга и ребенок. Я созвонился с хозяином и договорились, что он отдаст. В пятницу вечером он мне позвонил и сказал, что в субботу ее привезет. А утром сказал, что сам привезти не сможет, а отправит на такси. Я дождался такси, Шерри спокойно вышла, как будто знала, какой подъезд, пошла, зашла в квартиру и с того момента мы начали жить вместе. Ей было 8 месяцев. В 2016 году поступило распоряжение о том, что в учреждении необходимо обучить собаку поиску и обнаружению взрывчатых веществ. Сказали искать собаку. Я нашел, она не возражала послужить России. Мы поехали в учебный центр, успешно прошли обучение, и так началась служба», — рассказал хозяин белого лабрадора.
Фото: Радио 1

Он добавил, что обучение у таких собак проходит постоянное: тренировки, дрессировки и соревнования для того, чтобы не потерять тонус.

«В дрессировке собак мне нравится чувствовать гордость за своего питомца. Когда у нее что-то получается, когда на соревнованиях добивается результатов. Шерри была в прошлом году на Чемпионате России по уголовной исполнительной системе. Мы показали хорошие результаты, даже медаль была по поиску взрывчатых веществ в отдельно стоящем транспорте. На площадке стоял отдельный автомобиль и звучала информация, что в этом автомобиле заложена взрывчатка. В 15-20 метрах от автомобиля стояла переносная стена, и я запустил Шерри, чтобы она сама добежала до автомобиля, обыскала его и показала, где находится взрывчатка. Шерри всегда садится возле места, где унюхала взрывчатку. Некоторые собаки ложатся или без движения смотрят», — рассказал кинолог.

По его словам, собака может уловить запах в среднем от пяти метров, однако все зависит от концентрации запаха, температуры и скорости ветра.

Сложность собак, которые ищут взрывчатые вещества, в том, что у них нет права на ошибку — нельзя коснуться, нельзя царапнуть, нельзя залаять и заскулить. Собака должна быть дисциплинированна и очень спокойна.

Кинолог рассказал, что чаще всего пригодны для такой дрессировки немецкие овчарки, бельгийские овчарки, лабрадоры, спаниели, ротвейлеры и доберманы.

Спектр применения служебный собак обширен: охрана объектов, конвоирование осужденных, подозреваемых, тех, кто находится под стражей, осуществление мероприятий, которые направлены на посещение поступления запрещенных веществ и предметов на объекты, проведение мероприятий по розыску осужденных.

Фото: Радио 1

«Например, недавно попытку передачи наркотических средств пересекли наши сотрудники следственного изолятора номер 6 в Коломне. В одной из продуктово-вещевых передачек для обвиняемых были обнаружены сигареты с пропитанными фильтрами неизвестным веществом. На место вызвали кинолога со служебной собакой, которая вскоре своим поведением показала, что в сигаретах находится наркотическое средство. Экспертиза после это подтвердила. Завели уголовное дело», — поделилась историей Олеся Бегленко.

В завершении беседы гости напомнили про ответственность, которую несет каждый человек, заводя собаку, и призвали думать о всех последствиях.

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Россияне назвали самых пугающих героев мифов страны
Туту: Самые пугающие для россиян — упыри и икотки
12 июля 2024, 18:33

Фото: iStock/RyanKing999

Сервиса Туту провёл исследование и выяснил, что наиболее пугающими для россиян героями мифов и сказок являются упыри и икотки.
При этом отмечается, что у каждого региона России свои пугающие мифические создания: так, в Пермском крае боятся икоткой, в Татарстане — ведьму Албасты, в Якутии — юеров (призраков).

«Наших вампиров называют по-другому — упыри. Выглядят упыри совсем не так, как Эдвард Каллен. В деревнях и селах раньше считали, что у упырей красные лица — из-за того, что они пьют кровь, и длинные когти. В Толковом словаре Даля говорится, что упырь и оборотень —человек, который по ночам превращается в волка или ведьмака», — поделились в беседе с Газета.ру специалисты.

Кроме этого, к популярным в России мифическим существам относятся Ведява и банники.

Ранее опрос «Выберу.ру» показал, что лишь 7% россиян планируют брать кредит на летний отдых.

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#опрос
#человек
#россияне
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Правнучку легендарного летчика Чкалова внесли в реестр иноганетов
Минюст: правнучка Чкалова признана иноагентом
12 июля 2024, 18:29

Фото: IStock/vladj55

Министерство юстиции внесло в реестр иноагентов правнучку летчика Валерия Чкалова блогера Дарью Богданову*, следует из соответствующего перечня ведомства.
Ранее она уже была объявлена в розыск. По информации ведомства, Богданова распространяла заведомо ложные сведения о деятельности органов публичной власти РФ. Помимо того, она выступала против проведения специальной военной операции и организовывала сборы средств на поддержку ВСУ. Сейчас она скрывается за рубежом.

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*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
**Организации признанные в России иностранными агентами
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#операции
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#рф
#иноагенты
#минюст рф
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В Подмосковье починили девять светофоров
12 июля 2024, 17:50

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Девять светофоров отремонтировали на региональных дорогах Московской области специалисты компании «Мосавтодор», сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Ремонт светофоров провели на Лихачёвском шоссе в Долгопрудном, на проспекте Красной Армии в Сергиевом Посаде, на улице 1 Мая в Егорьевске, на улице Урицкого в Зарайске, на Заречной улице в Щёлкове, на 46-м километре Каширского шоссе в Домодедове и на Пристанционной улице в Ступине», — говорится в сообщении.
Кроме того, светофоры починили на Центральной улице в селе Кудиново Богородского городского округа и на Монинском шоссе в садоводческом товариществе «Здоровье» на территории Лосино-Петровского округа.

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#автодор
#московская область
#подмосковье
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Телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ*» и проект «Русский криминал*» признали иноагентами
Минюст внес «ВЧК-ОГПУ*» и проект «Русский криминал*» в реестр иноагентов
12 июля 2024, 17:41

Фото: IStock/vladj55

Министерство юстиции РФ включило в реестр иностранных агентов проекты «ВЧК-ОГПУ*», «Русский криминал*», сообщается на сайте ведомства.
Минюст указал, что данные медиакомпании занимались распространением ложных сведений о деятельности публичной власти РФ и деятельности вооруженных сил, направленных на формирование негативного образа военнослужащих РФ.

Ранее сообщалось, что педиатра Надежду Буянову уволили с работы после ее заевления маленькому ребенку о том, что ее отец, погибший на СВО, являлся «законной мишенью для Украины». Сейчас ее увольнение признали незаконным.

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*Организации признанные в России иностранными агентами
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
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#увольнение
#сво
#вс рф
#минюст
#иноагенты
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Ямочный ремонт завершили в балашихинских дворах
12 июля 2024, 17:35

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Ямочный ремонт завершили в пределах дворовых территорий городского округа Балашиха. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору на территории Подмосковья.
«В этом сезоне специалисты отремонтировали в 34 дворах муниципалитета более 30 тыс. кв. м. асфальта. Особое внимание – дефектам, по поводу которых поступают обращения от жителей. В прошлом году во дворах и внутриквартальных проездах округа обновили более 50 тыс. «квадратов» дорожного покрытия», – уточнили в министерстве.
Там напомнили, что всего во дворах и проездах Подмосковья в этом сезоне планируют восстановить около 575 тыс. кв. м. асфальтового покрытия. Работы проводятся в 33 городских округах.

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#московская область
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#ямочный ремонт
#минчистоты
#балашиха
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Подмосковные переселенцы подали более 2 тыс. заявок на жилищные сертификаты
12 июля 2024, 17:00

Фото: iStock/Ershov_Maks

Свыше двух тысяч заявок на жилищные сертификаты подали с начала года собственники квартир в аварийных домах Московской области, расселено будет более 61 тысячи квадратных метров ветхого жилья, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса региона.
«Всего на получение сертификатов было подано 2094 заявления в 33 подмосковных округах», — отмечается в сообщении.
Больше всего заявок — 452 — поступило от жителей Шатуры. На второе место по этому показателю вышел Сергиево-Посадский округ с 231 заявлением. Третьим стал округ Ступино (206 заявок на жилищные сертификаты), четвёртым — Воскресенск (171 заявка). А замыкает топ-5 Орехово-Зуевский округ со 162 заявками.

Жилищные сертификаты предоставляются собственникам аварийного жилья из расчёта 130 тысяч рублей за один квадратный метр, при этом минимальная сумма рассчитывается на 33 квадратных метра, даже если реальное жильё меньше. Сертификат можно использовать при покупке жилья в любом районе Подмосковья в новостройке или на вторичном рынке.

Подробную информацию о сертификате для переселенцев из аварийного жилья можно получить по телефону горячей линии областного Минстроя: 8-926-611-93-33 или направить вопросы на электронную почту ведомства: minstrk@mosreg.ru.

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#московская область
#подмосковье
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Мессенджер WhatsApp* замедлил работу
РИА Новости: несмотря на замедление работы WhatsApp* планов по его закрытию нет
12 июля 2024, 16:46

Фото: IStock/Claudia Nass

В России в отдельных регионах начинает замедлять свою работу мессенджер WhatsApp*. Однако депутат Антон Немкин отметил, что на данный момент не принято решение о блокировке приложения в РФ, передает РИА Новости.
Ранее в некоторых регионах России профильные ведомства замедлили работу приложения. Эта мера была предпринята в ответ на отказ владельцев приложения пресекать призывы к экстремизму в чатах.

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#youtube
#мессенджеры
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«Собирается убить»: Психиатр рассказал, как себя вести при встрече с агрессором
Психиатр Пережогин о противостоянии агрессору: нужно стараться избежать конфликта
12 июля 2024, 16:41

Фото: iStock/YurolaitsAlbert

Пару дней назад в московском метро случился неприятный и очень странный инцидент: мужчине не понравилась прическа девушки и он стал прилюдно ее оскорблять, называть «позором русского народа» и насильно выгонять из вагона. По факту случившего была проведена проверка. Суд признал мужчину виновным в мелком хулиганстве и назначил ему административный штраф на тысячу рублей.
Девушка была очень напугана и сказала, что вышла из вагона, потому что оставаться внутри «было опасно для жизни».

Врач-психиатр, психотерапевт, доктор медицинских наук Лев Пережогин в беседе с «Радио 1» заявил, что универсальных инструкций о том, как вести себя в подобной ситуации нет, потому что нельзя оценить, в чем причина такого агрессивного поведения.

«К сожалению, совет может быть один: стараться максимально избежать конфликта, удалиться, по возможности вызвать правоохранительные органы. Вариантов немного, потому что поведение носит специфический характер. Никто не знает, что это за человек и чего от него ожидать. Надо сохранить свою жизнь и здоровье. Но, естественно, это не значит, что нужно сидеть сложа руки. Если он вас собирается убить, то вы не должны сопротивляться», — сказал эксперт.

Он добавил, что подобные ситуации не единичны, и рассказал, как решают вопрос с «хулиганом» после того, как он попал в полицию.

«Он вел себя агрессивно — это, как минимум, административное правонарушение. Поэтому задержавший его наряд полиции будет открывать делопроизводство по административному правонарушению и проводить проверку на предмет уголовного правонарушения. В рамках этой проверки, полицейские сразу же могут вызвать дежурного психиатра, который произведет освидетельствование данного лица в соответствии с законом о психиатрической помощи. Освидетельствование может быть произведено в недобровольном порядке в случае если лицо представляет опасность для себя и окружающих», объяснил специалист.

По словам психиатра, после докторской проверки суд вынесет решение о задержанном.

Если с человеком все в порядке, то полиция должна действовать по закону. Если этот человек болен, то его надо госпитализировать. Будет решаться вопрос о недобровольной госпитализации судом, который в течение 48 часов должен вынести решение», — поделился психиатр.

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