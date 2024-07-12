В Подмосковье разработали систему контроля расхода электричества

Компания «Матрица» из Балашихи изобрела оборудование для измерения расхода электроэнергии. Чтобы узнать данные, пользователю достаточно ввести номер счётчика в специальном приложении, сообщили в пресс-службе регионального Мининвеста.
«В этом приложении будут отображаться данные о расходе электричества по тарифам, о качестве энергии и другая информация. Пользователи предыдущей версии оборудования «Матрица» должны были применять для получения данных со счётчиков уличного исполнения специальный дисплей, передающий данные через цифровую электронную систему. Это было неудобно, поскольку в сети могли возникать помехи», – говорится в сообщении.Для решения таких вопросов компания разработала новое оборудование. Теперь модернизированные счётчики электроэнергии могут передавать данные о потреблении как на пользовательский дисплей, так и напрямую на телефон владельца счётчика по Bluetooth. Новые приборы способен работать с приборами учёта и более ранних версий.
Как рассказали в ведомстве, компания «Матрица» производит автоматизированные системы учёта энергоресурсов на розничном рынке электроэнергии. Предприятие ежегодно выпускает до 1,2 млн единиц оборудования.
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