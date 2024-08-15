В Подмосковье решили создать Клуб молодых предпринимателей

Фото: пресс-служба МИСК МО
В Доме правительства Московской области прошла встреча с молодыми предпринимателями. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства информации и молодёжной политики Подмосковья.
«В регионе существует мощное сообщество молодых предпринимателей. На встрече обсудили создание в регионе Клуба молодых предпринимателей при поддержке министерства, чтобы ребята могли обмениваться опытом, советоваться и вместе что-то создавать на благо Подмосковья», – говорится в сообщении.В обсуждении участвовали представитель Росмолбизнеса в Московской области Егор Томин, его коллега из московского отделения Кирилл Казаков, общественный деятель, депутат и предприниматель Михаил Лисов, директор сети школ робототехники Дмитрий Мартынов, психолог и бизнесмен Николай Разыграев.
Также на встречу пришёл подполковник Владимир Горох – участник образовательной программы для бойцов СВО «Время героев». Его наставником на время учёбы стал губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Сейчас Владимир проходит стажировку в министерстве, узнаёт, как устроена в регионе работа в сфере молодёжной политики.
«Важно находиться на постоянной связи, делиться новостями, наработками. Уверен, что создание нового сообщества даст толчок молодым предпринимателям для развития, поддержит их начинания», – отметил Горох.Участники договорились встречаться регулярно и запланировали мероприятия до конца года.
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Лора Луганская