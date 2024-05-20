В Подмосковье с 1 мая вывоз мусора в СНТ производится в рамках графика

Фото: Сергей Хакимов
С 1 мая в Подмосковье вывоз мусора из СНТ осуществляется в соответствии с графиком. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
В Московской области наладили нормированный график вывоза мусора из СНТ, который был полностью сделан с учетом пожелания граждан.
На данный момент ежемесячный платеж за вывоз мусора с участка сейчас в среднем составляет 125 рублей в месяц – в год порядка 1,5 тысячи.
В Подмосковье свыше 5,7 тысяч СНТ пользуются новой системой и региональный оператор пописывает дополнительные соглашения с каждым из них.
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На данный момент ежемесячный платеж за вывоз мусора с участка сейчас в среднем составляет 125 рублей в месяц – в год порядка 1,5 тысячи.
«Наша основная задача — объяснить, что человек должен платить за вывоз мусора, если имеет дачу в СНТ. Это требование закона. Оплата высчитана по годовому нормативу с пониманием, что летом мусора больше, а зимой меньше. Просьба к главам отнесись добросовестно к этой работе, важно дать ответы на все волнующие людей вопросы: сколько я плачу, какой график вывоза и т.д. Прошло то время, когда закапывали мусор у себя на краю участка. Мы этого не допустим. Все СНТ должны быть приведены к современным стандартам», — отметил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
В Подмосковье свыше 5,7 тысяч СНТ пользуются новой системой и региональный оператор пописывает дополнительные соглашения с каждым из них.
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Мира Полтева