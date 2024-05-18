В Красногорске стартовал «Кубок Юнисон» по хоккею среди детских команд РФ и РБ

Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Московской области
В Красногорске стартовал «Кубок Юнисон» по хоккею среди сильнейших детских команд России и Белоруссии, об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
«Мы рады видеть вас, ребята, в Подмосковье. Надеюсь, что эта ледовая площадка позволит проявить свои лучшие качества, которые прививают вам тренеры, родители. Хочу пожелать всем удачи, победы», — выступил на открытии соревнований губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Московской области
В «Кубке Юнисон» участвуют спортсмены не старше 10 лет. За победу сражаются 8 команд: «Ак Барс» (Казань), «Армия СКА» (Санкт-Петербург), «Динамо» (Москва), «Красная Машина Юниор» (Москва), «Лада» (Тольятти), «Металлург» (Магнитогорск), «СКА-Стрельна» (Санкт-Петербург), Школа Руслана Салея (Минск).
Соревнования пройдут 18 и 19 мая в формате нон-стоп марафона — за два дня юные хоккеисты сыграют матчи и в группах, и в плей-офф.
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