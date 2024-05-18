В Подмосковье проводят акцию в память о героях ВОВ «Лес будущего»

Фото: Telegram-канал Андрея Воробьёва
В Московской области проводят акцию в память о героях Великой Отечественной войны «Лес будущего», об этом сообщил глава региона Андрей Воробьёв в своём Telegram-канале.
«Сегодня мы проводим акцию «Лес будущего» — сажаем деревья в честь героев, которые отдали свои жизни во время Великой Отечественной войны. Она стала частью международной акции «Сад Памяти», которую в 2020 году инициировал наш Президент», — написал Воробьёв.
Фото: Telegram-канал Андрея Воробьёва
По словам губернатора, за время проведения акции в ней успели принять участие более 5,5 миллионов человек из 50 стран мира.
На территории региона подготовили 16 участков для высадки деревьев, а также более 100 тысяч саженцев сосны, ели и дуба.
Фото: Telegram-канал Андрея Воробьёва
Организаторы акции подготовили бесплатные автобусы для тех, кто планирует добраться до места проведения акции на общественном транспорте.
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