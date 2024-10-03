Для подмосковных коммунальщиков закупят зимнюю спецодежду

Фото: пресс-служба Минтера МО
Комплекты зимней рабочей одежды закупят для сотрудников коммунальных служб Московской области, сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«В этом году планируется закупка комплектов рабочей одежды, соответствующих современным требованиям к качеству и функциональности. Новая форма надежно защитит работников от низких температур и порывистого ветра и позволит им выполнять свои обязанности с максимальным комфортом», — отметил зампред правительства региона — глава областного министерства Владислав Мурашов.Отмечается, что в комплекс зимней спецодежды для работы на улице входит утеплённая куртка, утеплённый комбинезон или брюки, зимняя обувь — ботинки, валенки или сапоги, шапка с мехом или тёплой подкладкой и утеплённые перчатки или варежки.
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Лев Каштанов