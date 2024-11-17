В Жуковском зажгли «Вечный огонь» после реконструкции

Фото: пресс-служба города Жуковский
В городе Жуковский прошло мероприятие, в рамках которого состоялась церемония зажжения «Вечного огня» после реконструкции, проинформировала администрация городского округа.
В мероприятии приняли участие глава Жуковского Борис Аубакиров, сотрудники правоохранительных органов, школьники, депутаты Мособлдумы и другие.
«Это священное место для каждого жуковчанина, сердце нашего города, как и для других городов нашей страны, потерявшей в годы Великой Отечественной войны около 27 миллионов человек, — подчеркнул Борис Аубакиров
Глава города отметил, что помнит первые встречи, на которых обсуждалось благоустройство сквера и мемориала с жителями Жуковского. Определили, что основная задача — предельно точное воссоздание первоначального исторического облика мемориала. Это «удалось сделать», сказал Борис Аубакиров.
«И, конечно же, хочется сказать — вечная память всем тем, кого мы вспоминаем стоя рядом, или проходя мимо мемориального комплекса «Вечный огонь». Никто не забыт. Ничто не забыто», — поделился глава Жуковского.
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