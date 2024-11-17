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В Жуковском зажгли «Вечный огонь» после реконструкции

Фото: пресс-служба города Жуковский

Фото: пресс-служба города Жуковский

В городе Жуковский прошло мероприятие, в рамках которого состоялась церемония зажжения «Вечного огня» после реконструкции, проинформировала администрация городского округа.
В мероприятии приняли участие глава Жуковского Борис Аубакиров, сотрудники правоохранительных органов, школьники, депутаты Мособлдумы и другие.

«Это священное место для каждого жуковчанина, сердце нашего города, как и для других городов нашей страны, потерявшей в годы Великой Отечественной войны около 27 миллионов человек, — подчеркнул Борис Аубакиров



Глава города отметил, что помнит первые встречи, на которых обсуждалось благоустройство сквера и мемориала с жителями Жуковского. Определили, что основная задача — предельно точное воссоздание первоначального исторического облика мемориала. Это «удалось сделать», сказал Борис Аубакиров.

«И, конечно же, хочется сказать — вечная память всем тем, кого мы вспоминаем стоя рядом, или проходя мимо мемориального комплекса «Вечный огонь». Никто не забыт. Ничто не забыто», — поделился глава Жуковского.

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#жуковский
#московская область
Рыбопромышленники не ожидают резкого роста цен на икру перед Новым годом
17 ноября 2024, 14:41

Фото: istockphoto/Aleksei Isachenko

Резкий рост цен на красную икру маловероятен, так как он может вызвать обвал продаж. При этом на отпускные цены рыбаков праздничный спрос оказывает незначительное влияние.
Об этом в разговоре с ТАСС сообщил президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев. По его словам, на отпускные цены рыбаков влияние оказывает прежде всего сезонность. В соответствие с этим, «первая» икра (июнь-июль) всегда самая дорогая. Затем, ближе к концу путины (осень), цены выходят на плато. Снижение отпускной цены рыбаков обычно происходит к началу следующей путины — к концу первого квартала года.

По словам президента ассоциации, рост цен на оптовом и розничном сегментах может быть обусловлен только ажиотажным спросом. Однако этого, с учётом инфляции и реального уровня доходов населения, вряд ли стоит ожидать, заключил Зверев.

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#новый год
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Конкурс красоты «Мисс Вселенная-2024» выиграла датчанка Виктория Кьер Тейлвиг
17 ноября 2024, 11:58

Фото: istockphoto/LisaIson

В Мексике в концертном зале Arena Ciudad de México завершился финал конкурса «Мисс Вселенная-2024», в который прошли 12 девушек. Победительницей и обладательницей короны из драгоценных камней стала Виктория Кьер Тейлвиг из Дании.
За решающей стадией конкурса, в которую прошла и 18-летняя представительница России Валентина Алексеева, наблюдали 22 тысячи зрителей и миллионы телезрителей по всему миру. Вице-мисс стали Чидимма Адетшина из Нигерии, Мария Фернанда Белтран из Мексики, Сучата Чуангсри из Таиланда и Илеана Маркес из Венесуэлы. А победила датчанка Виктория Кьер Тейлвиг, тиару которой передала «Мисс Вселенная-2023» Шейннис Алондра Паласиос Корнехо из Никарагуа.

Виктории на днях исполнился 21 год. Она профессиональная танцовщица, предприниматель и начинающий юрист. Занимается бизнесом в сфере красоты, активно выступает за охрану психического здоровья и защищает животных. За все 73 года проведения всемирного конкурса красоты представительница Дании выиграла его впервые.

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#мексика
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Умер экс-солист группы «На-На» Владимир Левкин
17 ноября 2024, 11:32

Владимир Левкин (Фото: riamediabank.ru/Кирилл Зыков)

Экс-солист группы «На-На» Владимир Левкин скончался в возрасте 57 лет. Об этом сообщила его жена РЕН ТВ.
Солист легендарной группы был госпитализирован с пневмонией в прошлую пятницу. Ранее он был переведён из реанимации в гематологию Боткинской больницы.

Левкин боролся с онкологией. У него был диагностирован рак крови. По мнению близких, причиной смерти могло стать именно обострение этой болезни.

В группе «На-На» Левкин выступал с 1989 по 1998 годы.

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В Московском зоопарке появились на свет шесть детёнышей анисового питона
17 ноября 2024, 11:16

Фото: www.mos.ru

В Московском зоопарке появились на свет шесть змеёнышей редкого аметистового питона. Это самая крупная змея Австралии и Новой Гвинеи, занесённая в Международную Красную книгу.
Длина взрослой особи этой рептилии может достигать шести метров, сообщает официальный сайт мэра и правительства Москвы. Змея по достижении определённого возраста приобретает постоянный песочный цвет с тёмными полосами, имеющими синеватый отлив. Пол змеёнышей пока неизвестен — специалисты-зоологи определят его, когда пройдёт первая линька.

Аметистовые питоны, как и другие змеи этого вида, не ядовиты. В природной среде эти рептилии большую часть времени проводят на деревьях. Питаются птицами и древесными животными. Во время охоты используют не только зрение, но и органы термолокации, которые находятся на конце морды. Интересно, что эти змеи могут менять температуру тела. Например, самуа во время высиживания яиц может поднимать её на пять-семь градусов.

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На МКАД возобновили движение у Ярославского шоссе после ДТП
17 ноября 2024, 10:53

Фото: istockphoto.com/ru/Igor Zubkov

Движение по внутренней стороне МКАД на 93 километре у Ярославского шоссе восстановлено. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры. Ранее проезд был затруднен из-за ДТП.
«Движение на внутренней стороне 93 км МКАД восстановлено», — сказано в сообщении.
До этого сообщалось, что перед съездом №94 на МКАД произошло ДТП, из-за которого оказались перекрыты три полосы из пяти. На месте работали профильные городские службы.

Ранее СМИ писали, что дрифтер на белой BMW влетел в толпу и сбил женщину с коляской в Одинцово. Водитель не рассчитал траекторию, а на его машине были сняты номерные знаки. Отмечалось, что женщина с коляской сильно пострадала и попала в больницу.

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#москва
#пробки
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Глава Минэнерго Украины сообщил об экстренных отключениях света
17 ноября 2024, 10:20

Фото: istockphoto.com/ru/Evgen_Prozhyrko

Режим экстренных отключений электроэнергии введен на Украине. Об этом написал министр энергетики страны Герман Галущенко в Facebook*.
Уточняется, что по всей страны происходят взрывы на «объектах генерации и передачи электроэнергии». В настоящий момент на всей территории Украины объявлена воздушная тревога.

Иных подробностей министр не привел.

Ранее Галущенко заявил, что зима 2024 года может стать самой тяжелой в истории Украины. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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*Запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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#воздушная тревога
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Илон Маск: Европа умирает
17 ноября 2024, 10:16

Фото: istockphoto/NataliaDeriabina

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что Европа умирает. Так он отреагировал на опубликованные показатели рождаемости в странах Евросоюза.
Так, коэффициент фертильности (соотношение среднего числа детей, рождённых в стране, на одну женщину фертильного возраста - прим. ред.) в большинстве европейских стран едва превышает единицу. В Испании он равен 1,16, в Италии — 1,24, в Польше — 1,29, в Германии — 1,46, во Франции — 1,79.

«Европа умирает», — написал Маск в своей социальной сети Х.

Ранее в американских СМИ писали, что владелец компаний SpaceX и Tesla одержим проблемой низкой рождаемости и готов помочь с зачатием детей даже малознакомым людям. При этом Маск хвастается собственным многочисленным потомством.

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#рождаемость
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Признанная банкротом Блиновская владеет элитной недвижимостью в Дубае
17 ноября 2024, 09:09

Елена Блиновская (Фото: riamediabank.ru/Кирилл Зыков)

Признанная в России банкротом «королева марафонов» Елена Блиновская владеет элитной недвижимостью в Объединённых Арабских Эмиратах. Апартаменты, находящиеся в её собственности, расположены в нескольких престижных и востребованных районах Дубая.
Такая информация следует из регистрационных документов эмирата, с которым ознакомилось РИА Новости. Напомним, Арбитражный суд города Москвы официально признал Блиновскую банкротом и ввёл процедуру конкурсной реализации её имущества 13 ноября. Теперь всё её имущество и счета передадут финансовому управляющему, у которого будет полгода, чтобы распродать имущество и погасить долги. Если не успеет, придётся просить у суда отсрочку.

Как эта процедура будет применяться к элитной недвижимости Блиновской в Эмиратах, пока непонятно. По версии следствия, блогер использовала схему дробления бизнеса, чтобы уходить от налогов, в результате чего её недоимки в казну составили 918 миллионов рублей.

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Ученые сообщили о необычной активности магнитного полюса в Арктике
Independent: северный магнитный полюс замедлил движение в сторону России
17 ноября 2024, 07:15

Фото: istockphoto.com/ru/Biletskiy_Evgeniy

За последние пять лет скорость приближения северного магнитного полюса к территории России замедлилась до 25 километров в год. Об этом сообщает издание Independent со ссылкой на специалиста по моделированию глобального геомагнитного поля в Британской геологической службе Уильяма Брауна.
Ученый рассказал, что магнитный полюс в 1990-х годах дрейфовал в Северный Ледовитый океан, после чего ускорился и направился в сторону Сибири. Примечательно, что его движение вызвано колебаниями, которые невозможно предсказать, в перемешивании расплавленного железа.

По словам Брауна, точно предсказать характер изменений, которые повлечет данная аномалия, сложно, несмотря на то, что ее можно отслеживать.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова дала простой совет, как пережить мощную вспышку на Солнце. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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