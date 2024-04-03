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Число пострадавших в ДТП с автобусом во Владимирской области увеличилось до 15

03 апреля 2024, 01:38
Фото: istock / sudok1

Фото: istock / sudok1

Количество пострадавших в ДТП с автобусом в Петушинском районе Владимирской области выросло до 15. Об этом сообщил Минздрав региона в Телеграм-канале.
«Информация на 21:00. В результате аварии пострадало 15 человек», — сказано в публикации.
Сообщается, что пятерых пострадавших госпитализировали в Петушинскую районную больницу. Четверо находятся в состоянии средней степени тяжести в травматологическом отделении. Один человек — в реанимации, медики стабилизировали его состояние. В медучреждение направили бригаду врачей санитарной авиации.


Помимо этого, у остальных десяти пострадавших обнаружили различные ушибы. После осмотра их отпустили домой.

ДТП произошло примерно в 17:20 на 117-м километре федеральной автодороги М-7 «Волга». По предварительным данным, водитель автобуса «ПАЗ» не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся со следовавшим по правой полосе автомобилем «КАМАЗ», который осуществлял дорожно-ремонтные работы.

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После шутки про подготовку теракта задержали двух школьниц
В Северной Осетии двух школьниц задержали после розыгрыша про подготовку теракта
03 апреля 2024, 00:41

Фото: istock / Dzurag

В Моздоке (Северная Осетия) двух девочек задержали за попытку разыграть сверстницу, сообщив ей о подготовке теракта. Об этом стало известно Телеграм-каналу «Сапа 15».
Школьницы позвонили восьмикласснице и включили запись с информацией, что на территории Моздокского района якобы готовят террористический акт. Неудачная шутка дошла до сотрудников правоохранительных органов, они вышли на девочек, которые во всём признались.

Школьницы были доставлены в отделение для проведения профилактической беседы. От возбуждения уголовного дела отказались.

Ранее сообщалось, что полицейский проехал 1,5 километра на капоте при задержании банды грабителей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#запись
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#девочка
#теракт
#задержание
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В Петербурге девочка попала в реанимацию со следами от укусов после истязания матерью
В Санкт-Петербурге мать избивала 10-летнюю девочку, она попала в реанимацию
03 апреля 2024, 00:03

Фото: istock / gorodenkoff

В Санкт-Петербурге в реанимацию попала 10-летняя девочка, которую, по предварительным данным, жесткого избила мать. Об этом информирует «Фонтанка».
Школьницу в больницу привела мать с жалобами на боли в животе. Врач обследовал девочку и принял решение передать ребёнка другим специалистам, после чего обратился к сотрудникам правоохранительных органов и описал ситуацию.

У юной пациентки обнаружили закрытую травму живота, следы от укусов и большое количество гематом на разных частях тела. Девочке потребовалась операция.

По данным издания, состояние ребенка оценивается как тяжелое. Осматривавшие пострадавшую медики предполагают, что эти травмы девочка могла получить в разное время.
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#девочка
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Пять беспилотников сбито над территорией России, заявило Минобороны
Минобороны: ПВО сбила пять беспилотников над Курской и Белгородской областями
02 апреля 2024, 23:08

Фото: iStock/NiseriN

Министерство обороны России сообщило, что над территорией страны было сбито пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), передает РИА Новости.
Попытка атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) провалилась примерно в 20:30 по московскому времени во вторник, 2 апреля. Дежурное подразделение противовоздушной обороны (ПВО) уничтожило один БПЛА над Белгородской областью, еще четыре были сбиты над Курской областью.

Ранее, 2 апреля, губернатор Роман Старовойт сообщил, что два беспилотника были сбиты над Курском и Курской областью.

30 марта украинский беспилотник атаковал автомобиль на российской территории. О пострадавших в результате этого инцидента не сообщалось.

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#белгородская область
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#украина
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В Люберцах собака сорвалась с поводка и покусала четырёхлетнего мальчика
02 апреля 2024, 22:32

Фото: Istockphoto / tverkhovinets

Полицейские выясняют все обстоятельства нападения собаки на ребёнка в городском круге Люберцы. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД.
«В дежурную часть поступило сообщение о том, что ребёнка покусала собака. Сотрудники полиции установили, что ЧП произошло в подъезде многоквартирного дома в посёлке Красково. Мужчина, открывая дверь, не удержал пса. Тот выбежал из квартиры на площадку и покусал четырёхлетнего мальчика, находившегося вместе с матерью», – уточняется в сообщении.
Как отметили в главке, пострадавший ребёнок отправлен в медучреждение.

Полицейские разбираются в обстоятельствах произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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#подмосковье
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Суд арестовал двух подозреваемых в убийстве пенсионерки ради квартиры
02 апреля 2024, 20:47

Фото: iStock/greenleaf123

Суд Тушинского района Москвы арестовал двух подозреваемых в убийстве пенсионерки с целью завладения ее квартирой, пишут «Известия».
По данным следствия, 43-летний Алексей Молодцов планировал незаконно присвоить и продать квартиру своей знакомой, пенсионерки 1953 года рождения. Для осуществления этого плана он привлек своего ранее судимого знакомого, 66-летнего Василия Лобанова, который избил женщину до смерти. После этого они вывезли ее тело в Липецкую область, где расчленили и похоронили.

Один из обвиняемых представил в МФЦ фальсифицированные документы от имени потерпевшей, однако следователям удалось задержать подозреваемых. Им предъявлены обвинения по статьям об убийстве, покушении на мошенничество и укрывательстве особо тяжких преступлений.

Во время судебного заседания Лобанов отрицал свою вину, заявив, что не планировал причинять ей физическую боль. Он пояснил, что конфликт возник из-за неадекватного поведения женщины. Учитывая, что Лобанов провел 20 лет в тюрьме и находится на свободе по УДО, его арестовали на срок в 1 месяц и 27 дней.

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#мфц
#мошенничество
#женщины
#документы
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Число погибших при пожаре в центре Стамбула выросло до 29
Число погибших при пожаре в жилом доме в центре Стамбула достигло 29
02 апреля 2024, 20:34

Фото: iStock/Distortion Media

Число погибших в результате пожара в жилом доме в центре Стамбула достигло двадцати девяти человек, сообщает телеканал TRT Haber.
Пожар начался в ночном клубе на первом этаже 16-этажного здания в районе Шишли, где проводились ремонтные работы.

Ранее было заявлено о 27 погибших. Гостелеканал TRT Haber также отметил, что президент Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с министром внутренних дел Али Ерликай детали произошедшего.

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#пожар
#президент
#реджеп тайип эрдоган
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В Екатеринбурге неизвестный расстрелял автомобиль с женщинами и ребенком
02 апреля 2024, 20:06

Фото: iStock/Mironmax Studio

В Екатеринбурге неизвестный выстрелил в автомобиль с двумя женщинами и шестилетним ребенком внутри. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.
Инцидент произошел в автомобиле Skoda Octavia, который двигался по Базовому переулку в сторону «Леруа Мерлен». Возле парка Маяковского в машину прилетел выстрел. В результате пуля разбила стекло в двери со стороны водителя. Семья написала заявление в полицию.

Участники происшествия отделались испугом, их здоровью ничего не угрожает. Ситуацию расследуют сотрудники правоохранительных органов.

В УМВД по Екатеринбургу сообщили, что заявление о повреждении автомобиля принято в отделе полиции № 7.

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#екатеринбург
#выстрел
#автомобиль
#женщины
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Член ОПГ подорвался на гранате на следующий день после расправы над россиянкой
СК раскрыл убийство девушки из Петрозаводска в 2002 году, совершенное членом ОПГ
02 апреля 2024, 20:04

Фото: istockphoto / gorodenkoff

Следователи в Петрозаводске раскрыли преступление 2002 года, в результате которого пострадала 23-летняя женщина. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета (СК) России.
По версии следствия, вечером в августе 2002 года 22-летний молодой человек посетил друзей в квартире на Лесном проспекте. Позднее он пригласил бывшую подругу на встречу. Во время застолья, после того как гости ушли и хозяева легли спать, между молодым человеком и девушкой произошел конфликт. Она отказалась с ним переспать, после чего он напал на нее и задушил ее. Затем мужчина вывез тело в уединенное место, где его сжег и похоронил.

На следующий день он получил смертельные ранения в результате взрыва гранаты.

Долгое время девушка считалась пропавшей, пока в июне 2023 года расследование не было возобновлено. Во время прослушивания телефонных разговоров ее знакомых правоохранители выявили сообщника преступления. Он признался, что под угрозой помог скрыть улики — вывез из квартиры и сжег диван. Позднее он указал место, где была похоронена жертва.

СК передал дело в суд. Члену ОПГ будут судить посмертно.

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В Киеве началась песчаная буря из-за пыли из Сахары
02 апреля 2024, 19:25

Фото: istockphoto/Ghulam Hussain

В Киеве бушует настоящая песчаная буря. В городе упала видимость, порывы ураганного ветра сносят деревья, на улице трудно дышать.
Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua». На 3 апреля в Киеве и окрестностях украинской столицы прогнозируются порывы ветра 15-20 метров в секунду. Жителей просят плотно закрывать окна и двери, на улице держаться в отдалении от деревьев и линий электропередачи, а в случае необходимости укрыться в ближайшем доступном помещении.

Как сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины, в страну вместе с аномальным теплом пришла пыль из африканской Сахары. Столичные власти заявили, что в Киеве зафиксирован повышенный уровень загрязнения воздуха. Водителей также предупреждают о значительном ухудшении видимости на дорогах.

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#загрязнение воздуха
#деревья
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