Число пострадавших в ДТП с автобусом во Владимирской области увеличилось до 15

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Количество пострадавших в ДТП с автобусом в Петушинском районе Владимирской области выросло до 15. Об этом сообщил Минздрав региона в Телеграм-канале.
«Информация на 21:00. В результате аварии пострадало 15 человек», — сказано в публикации.Сообщается, что пятерых пострадавших госпитализировали в Петушинскую районную больницу. Четверо находятся в состоянии средней степени тяжести в травматологическом отделении. Один человек — в реанимации, медики стабилизировали его состояние. В медучреждение направили бригаду врачей санитарной авиации.
ДТП произошло примерно в 17:20 на 117-м километре федеральной автодороги М-7 «Волга». По предварительным данным, водитель автобуса «ПАЗ» не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся со следовавшим по правой полосе автомобилем «КАМАЗ», который осуществлял дорожно-ремонтные работы.
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