В Подмосковье с начала года картой «Стрелка» оплатили более 76 млн поездок

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Свыше 76 миллионов поездок совершили пассажиры автобусов в Московской области по транспортным картам «Стрелка» с начала текущего года, из них около 52 млн поездок было совершено на маршрутах Мострансавто, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«Транспортной картой «Стрелка» в Московской области можно оплатить проезд на городских, пригородных и междугородних автобусах. Преимущество использования «Стрелки» состоит в системе скидок: чем больше поездок совершает пассажир в течение 30 дней, тем дешевле они ему обходятся», — отмечается в сообщении.Больше всего поездок по карте «Стрелка» с начала года зафиксировано в округе Коломна — около 5 миллионов. Здесь «Стрелкой» чаще всего оплачивали проезд на маршрутах № 367, №2 и №4.
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Лев Каштанов