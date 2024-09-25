Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ В Подмосковье с начала года картой «Стрелка» оплатили более 76 млн поездок

В Подмосковье с начала года картой «Стрелка» оплатили более 76 млн поездок

25 сентября 2024, 11:50
Фото: пресс-служба МТДИ МО

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Свыше 76 миллионов поездок совершили пассажиры автобусов в Московской области по транспортным картам «Стрелка» с начала текущего года, из них около 52 млн поездок было совершено на маршрутах Мострансавто, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.


«Транспортной картой «Стрелка» в Московской области можно оплатить проезд на городских, пригородных и междугородних автобусах. Преимущество использования «Стрелки» состоит в системе скидок: чем больше поездок совершает пассажир в течение 30 дней, тем дешевле они ему обходятся», — отмечается в сообщении.
Больше всего поездок по карте «Стрелка» с начала года зафиксировано в округе Коломна — около 5 миллионов. Здесь «Стрелкой» чаще всего оплачивали проезд на маршрутах № 367, №2 и №4.

Читайте также:

В Подмосковье построили 50 км тротуаров вдоль региональных дорог

В Подмосковье расширили участок трассы А-108 на объезде Серпухова

Дорожные службы Подмосковья отремонтировали 13 дорог Талдомского района
#транспортная карта
#карта «стрелка»
#автобусы
#пассажиры
#минтранс мо
#мострансавто
#московская область
#подмосковье
Самая сексуально активная женщина Австралии рассказала о выборе мужчин для нового рекорда
25 сентября 2024, 11:54

Фото: iStock/Denisfilm

Порномодель из Австралии 26-летняя Энни Найт рассказала о процессе выбора кандидатов для установления нового рекорда. Об этом информирует nes.com.au.
Девушка стала известна тем, что переспала с 365 мужчинами в прошлом году. В начале этого года Найт решила побить собственный рекорд и переспать с 600 мужчинами. 5 сентября порномодель рассказала, что уже преодолела отметку в 400 партнеров.

Для поиска мужчин девушка использует приложения для знакомств, знакомится с людьми в реальной жизни, а также начала принимать заявки на секс от своих подписчиков в интернете. Однако далеко не каждый мужчина будет одобрен Найт.

Согласно критериям порномодели, человек должен быть не против съемки, с отрицательными анализами на венерические заболевания и соответствовать определенным стандартам девушки.

Чтобы успеть переспать еще с 200 мужчинами, Найт необходимо заниматься сексом ежедневно по несколько раз. При этом она отметила, что бывают дни, когда она не вступает в интимные отношения, так как устает от подобной работы.

Читайте также:

Интим на видео: как живет участница шоу «Беременна в 16» из Уфы и на что растит сына

В Петербурге накрыли секс-вечеринку с билетами за 700 тысяч рублей

Порнозвезда Катя Самбука вышла замуж за 19-летнего сына сенатора: кто ее обвинил в растлении и как приняли в семье
#рекорд
#секс
#приложения
#человек
#мужчина
#отношения
#заболевания
#съёмки
#девушка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье выполнили порядка 19 тыс. работ по восстановлению освещения в МКД
25 сентября 2024, 11:42

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

В Подмосковье с начала года выполнили около 19 тыс. работ по восстановлению общего освещения в многоквартирных домах. Такие данные привели в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«В обязанности управляющей организации входит ремонт приборов освещения на входных группах, в подъездах, а также на иных общественных пространствах МКД. Под контролем инспекторского состава министерства в 2024 году было выполнено 18 838 ремонтных работ. Эти работы касались восстановления освещения мест общего пользования в 6 878 МКД», – уточнили в министерстве.
Там добавили, что в перечень работ входит замена ламп, ремонт проводов, восстановление работы электрического щитка.

Лидерами по числу проведённых работ, по данным Минчистоты, стали Красногорск, где отремонтировано 1994 прибора, Химки (1512) и Подольск (1399).

Читайте также:

В Подмосковье отремонтировали подъезды 1,6 тыс. многоквартирных домов

Регоператор Чеховского кластера за лето отправил на переработку 1,5 тонны «Добрых крышечек»

Владислав Мурашов обсудил преимущества электронного голосования на портале ГИС ЖКХ
#минчистоты
#освещение
#мкд
#дома
#ремонт
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Министерство экологии Московской области сообщило об агрессивных лосях
25 сентября 2024, 11:41

Фото: Министерство экологии и природопользования Московской области

Сотрудники Управления государственного охотничьего надзора Министерства экологии Московской области сообщили о начале брачного периода у оленей в регионе. Ранее гон начался у лосей, и теперь к ним присоединились другие копытные.
Во время гона самцы оленей становятся более активными и проявляют себя громкими рёвом и ударами рогов о деревья. В этот период встреча с оленем в лесу может быть опасной, так как самцы частично теряют инстинкт самосохранения и агрессивно защищают свою территорию.

Специалисты советуют избегать контакта с животными, особенно при выгуле собак, так как их лай может дополнительно раздражать оленей.

Кроме того, осенью часто встречаются раненые самцы, пострадавшие от столкновений с соперниками. Министерство экологии предупреждает, что при обнаружении раненого оленя или лося необходимо немедленно сообщить об этом в Единую справочную службу 112, и специалисты предпримут меры для спасения животного.

Водителям также рекомендуется быть особенно внимательными на дорогах, особенно в тёмное время суток.

Читайте также:

Гон начался: жителей Подмосковья предупредили об агрессивных лосях

Подмосковных водителей предупредили об активизации лосей

Жителям Подмосковья рассказали, что делать при встрече с лосем
#лось
#олени
#опасность
#минэкологии мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Яровая объяснила суть законопроекта о запрете пропаганды «чайлдфри»
Яровая о запрете пропаганды чайлдфри: речь о санкциях за деструктивный контент
25 сентября 2024, 11:38

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

В законопроекте о запрете пропаганды «чайлдфри» речь идёт не об ответственности за информацию, а исключительно о санкциях за деструктивный контент. Об этом заявила зампред Госдумы Ирина Яровая.
Ранее сообщалось, что проект закона о введении ответственности за пропаганду идеологии «чайлдфри» внесут в Госдуму в среду.

Яровая подчеркнула, что важным моментом в вопросе принятия решения о запрете является не ответственность за распространение информации, а санкции исключительно за деструктивный контент, касающийся чайлдфри.

Также вице-спикер Госдумы подчеркнула, что в настоящее время в законодательстве России имеется чёткое определение понятия деструктивного контента.

Читайте также:

Проект об ответственности за пропаганду «чайлдфри» внесут в Госдуму 25 сентября

В Госдуме пояснили, кто попадет под статью о «пропаганде чайлдфри»

Володин рассказал о штрафах за пропаганду чайлдфри
#госдума
#законопроект
#дети
#рождаемость
#санкции
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Создание ОПГ и продажа мест на кладбищах: в чём подозревают экс-мэра Сочи Копайгородского
Экс-мера Сочи Копайгородского подозревают в продаже мест на кладбищах
25 сентября 2024, 11:17

Фото: РИА Новости/Нина Зотина

Бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского, по предварительным данным, обвиняют в создании организованной преступной группы (ОПГ) и продаже мест на кладбищах. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Следователи выяснили, что ОПТ, состоящая из сочинских чиновников и бизнесменов, продавала места на местных кладбищах. За одно захоронение они просили от родственников от 200 тысяч до трёх миллионов рублей. Ежемесячный заработок группировки составлял от 10 до 15 миллионов рублей.

Ранее главарём этой банды считали экс-советника Копайгородского Родиона Пищура, которого задержали летом. Однако сейчас выяснилось, что и сам экс-мэр участвовал в этих махинациях. Его и других подозреваемых в настоящий момент допрашивают.

Также проводятся обыски по местам жительства бывшего заместителя мэра Бурлева и у главы Хостинского района Сочи Савина.

Читайте также:

В отношении экс-мэра Сочи Копайгородского ведут следственные действия

Пашаева подозревают в поддельном ранении и получении госпособия в 3 млн рублей

По делу генерала Попова допросили более 90 свидетелей
#сочи
#мэр
#кладбища
#следователи
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Московской области запустили онлайн-мониторинг дорожной техники
25 сентября 2024, 11:14

Фото: istockphoto / thitivong

Обновлённая информационная система контроля и планирования дорожных работ (СКПДИ) теперь включает функцию анализа данных в реальном времени, сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«Внедрение BI-аналитики значительно ускорит процесс принятия решений для контролирующих органов и подрядных организаций, а также позволит свести к нулю простой транспортной техники на обслуживаемых участках. Кроме того, повысит прозрачность работ в сфере дорожной инфраструктуры и сократит количество соответствующих жалоб от жителей», — отметил директор ИТ-компании «МАКСИМУМ» Александр Степанов.
В рамках подготовки к зимнему сезону 2024–2025 годов на ключевых объектах Московской области была запущена пилотная версия BI-аналитики. Эта система контролирует и планирует дорожные работы с 2018 года, обеспечивая ежедневный мониторинг объёмов и сроков выполнения задач, а также контролируя качество и технологию их выполнения.

Читайте также:

В Подмосковье подключили нейросеть к онлайн-услуге для трактористов

На цифровом транспортном форуме по трассе М-11 запустят беспилотные грузовики

Названы самые популярные запросы подмосковному чат-боту для предпринимателей
#подмосковье
#онлайн
#мониторинг
#мингосуправления мо
#техника
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье подключили нейросеть к онлайн-услуге для трактористов
25 сентября 2024, 11:10

Фото: iStock/DuxX

Услугу по выдаче прав для трактористов-машинистов оптимизировали на госпортале Московской области: теперь прикреплённые к заявке документы будет проверять искусственный интеллект, сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.
«Сфера применения искусственного интеллекта в Московской области расширятся. Теперь нейросеть распознает и анализирует файлы, которые прикреплены к заявлению на услугу по выдаче удостоверения на право управления самоходными машинами», — отметила глава министерства Надежда Куртяник.
Искусственный интеллект призван снизить вероятность ошибки при подаче заявления: нейроанализ прикреплённых сканов документов показывает, корректные ли бумаги приложил заявитель. Проверка проводится мгновенно.

Читайте также:

Названы самые популярные запросы подмосковному чат-боту для предпринимателей

На цифровом транспортном форуме по трассе М-11 запустят беспилотные грузовики

Услугу по вывозу ненужных вещей на госпортале Подмосковья снабдили картой
#мингосуправления мо
#цифровизация
#права
#трактор
#госуслуги
#портал
#надежда куртяник
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Бить тревогу»: Трихолог рассказала, как не облысеть осенью от недостатка витаминов
Трихолог Толстоносова: чтобы не облысеть осенью, нужно исключить стайлинговые средства
25 сентября 2024, 11:02

Фото: iStock/sutlafk

Климатические условия оказывают заметное влияние на здоровье и внешний вид волос. Главным образом это связано с колебаниями температур и изменением рациона. Чтобы волосы в любую погоду выглядели на отлично, нужно подбирать уходовые средства в соответствии с сезоном и сбалансировать свой рацион, чтобы локоны получали все необходимые питательные вещества.
Трихолог Виктория Толстоносова в беседе с «Радио 1» сообщила, что смена погоды, действительно, сильно влияет не только на ломкость и сухость волос, но и на здоровье всего организма.

«Начинается новый учебный год: дети идут в школу, студенты идут в институты, у людей появляются новые проекты, поэтому, конечно, появляются новые стрессовые ситуации, а любой стресс — это снижение иммунитета», — сказала эксперт.

Она добавила, что в осенний период организм человека получает меньше солнца и витаминов, что негативно сказывается на состоянии волос, поэтому стоит придерживаться простых, но важных правил:

  1. Сбалансированно питаться, добавив витамины D, A, E, Omega 3, и увеличить в рационе количество белка: мяса, рыбы, орехов.
  2. Использовать питательные увлажняющие маски, в составе которых преобладают авокадо, масло ши, кокосовое масло. Они увлажнят стержни волос.
  3. Ограничить использование стайлинговых средств, но если все-таки есть необходимость, то прежде наносить термозащиту.
Трихолог добавила, что всегда есть норма выпадения волос, а есть уклонение от нормы, которое следует замечать.

«Если вы видите, что выпадает волос гораздо больше, чем обычно, значит, есть смысл бить тревогу. Возможно, нужно проверить дефициты, сдать анализы», — подчеркнула специалист.

По ее словам, на состояние волос влияет головной убор, который необходимо носить во время холодов.

«Когда сильные перепады температур, головные уборы тоже нужно носить, потому что вы находитесь в помещении, ваши кровеносные сосуды расширены, а потом вы выходите на мороз, и происходит сужение. Здесь идет рабочая динамика кровеносных сосудов, это неблагоприятно повлияет на волосы. Головные уборы носить в холодную погоду обязательно», — заключила Виктория Толстоносова.

Читайте также:

«Брутал или нефункциональный?»: Врач раскрыла тайну преждевременного лысения мужчин

Врач Осепян объяснила более частое выпадение волос осенью

Врач Мухина раскрыла опасность применения шампуней для тела
#здоровье
#врач
#мороз
#масло
#анализы
#маски
#снижение
#опасность
#витамины
#стресс
#волосы
#тела
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Жена Зеленского призвала вернуть Украине художников, которых «присвоила Россия»
Жена Зеленского призвала вернуть Украине присвоенных Россией художников
25 сентября 2024, 10:53

Фото: iStock/IKvyatkovskaya

Жена украинского лидера Владимира Зеленского Елена призвала вернуть Украине художников, якобы присвоенных Россией. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
Вместе с Владимиром Зеленский Елена прилетела в Нью-Йорк и посетила выставку художников-модернистов и авангардистов в «Украинском музее». По ее словам, на сегодняшний день продолжается деколонизация украинского искусства в Нью-Йорке.

Зеленская отметила, что работы, которые были представлены в экспозиции, принадлежат именно украинским художникам. Примечательно, что она назвала украинскими работы «отца русского футуризма» Давида Бурлюка и его коллеги по московскому «Обществу председателей земного шара» Марии Синяковой.

Читайте также:

Жена Зеленского купила один из самых дорогих суперкаров в мире

Жена Зеленского заявила о психологическом истощении

Жена Зеленского высказалась об участии в госуправлении Украиной
#зеленский
#искусство
#картины
#художники
#россия
#нью-йорк
Следите за нашими новостями
в удобном формате