В Рузе снесли старую водонапорную башню

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры
Аварийную водонапорную башню, расположенную рядом с домом №1 по улице Гладышева в Рузе, снесли, сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
Обветшавшую водонапорную башню снесли в конце лета, сейчас участок полностью освобождён от аварийной постройки и строительного мусора. Информация о том, как будет использована эта территория, не поступала.«Восемнадцатиметровая водонапорная башня была построена в 60-х годах прошлого века. Башня уже много лет не функционировала и со временем начала разрушаться. Постройка находилась рядом с жилыми домами и представляла угрозу для жителей, а также портила вид района. Администрация Рузского округа обследовала строение и приняла решение о сносе», — говорится в сообщении.
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