В Сергиевом Посаде снесли дом, простоявший недостроенным более 60 лет

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры МО
Четырёхквартирный одноэтажный жилой дом, который начали строить в конце 50-х годов прошло века, но так и не ввели в эксплуатацию, снесли в селе Тютьково городского округа Серебряные Пруды, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«Здание общей площадью около 235 квадратных метров стояло заброшенным и со временем начало разрушаться. Дом включили в перечень объектов незавершённого строительства. Затем у недостроя сменился правообладатель и было принято решение снести ставшую опасной постройку», — говорится в сообщении.В августе текущего года собственник снёс недострой. Сейчас на освободившемся участке ведётся строительство индивидуального жилого дома.
Всего на территории округа Серебряные Пруды было выявлено 37 недостроев, аварийных зданий и построек, возведённых без разрешительных документов. В настоящее время 30 таких объектов снесли либо привели в соответствие с нормами. Работа в этом направлении продолжается.
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