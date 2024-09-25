В Звенигороде начали снос брошенного 17-этажного дома

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО
Подрядчик готовится к демонтажу недостроенного 17-этажного здания на 132 квартиры в микрорайоне Южный в Звенигороде Одинцовского городского округа. Об этом сообщили в пресс-службе Минстройкомплекса Московской области.
«Здание расположено на улице Радужной. Сейчас выполняется подготовительный этап работ. Рабочие расчищают площадку вокруг недостроя, готовят место под размещение башенного крана, обустраивают подъездные пути и место для хранения материалов», – уточнили в ведомстве.Как отметил глава муниципалитета Андрей Иванов, проблемную многоэтажку ликвидируют в декабре. На освободившейся площадке обустроят разворотное кольцо для транспорта и создадут зелёную зону.
Строительство дома остановилось в 2010 году. Во время возведения здание дало крен, поскольку на стадии проектирования не было учтено наличие подземных вод. Было принято решение о прекращении работ. Дольщики получили квартиры в других домах.
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