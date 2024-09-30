В Подмосковье с начала года ликвидировали более 1,1 тыс. опасных деревьев

Фото: пресс-служба Минтера МО
Свыше 1,1 тыс. сухостойных и аварийных деревьев ликвидировали коммунальщики в Московской области с начала года, сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«Специалисты коммунальной сферы ликвидировали 1167 опасных деревьев, наибольший объём работ был выполнен в трёх городских округах Подмосковья: Королёве, Дубне и Волоколамском округе», — говорится в сообщении.В министерстве отметили, что удаление аварийных деревьев является необходимой мерой для обеспечения безопасности жителей: чтобы опасный ствол не повредил никому при падении во время непогоды. Кроме того, сухие насаждения портят внешний облик общественных пространств. Работа по ликвидации опасных деревьев проводится под контролем инспекторов от министерства.
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