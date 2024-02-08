В Подмосковье железнодорожники очистили от снега около 2 тысяч км пути

Фото: пресс-служба МЖД
«Железнодорожники очистили от снега 1815 км пути, убрали и вывезли почти 96 тысяч кубометров снега. Работы по борьбе с последствиями мощного снегопада продолжаются», — отмечается в сообщении.Сейчас пути и стрелочные переводы на станциях чистят от снега 2,3 тыс. железнодорожников. Задействовано 90 единиц спецтехники. Отмечается, что на МЖД действует штаб по борьбе со снегом, координирующий все работы. Если возникнет необходимость, количество сил, привлекаемых для расчистки железнодорожной инфраструктуры, будет увеличено.
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