В Подмосковье с начала года обновили фасады более 280 многоквартирных домов

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО
Фасадные работы провели в 284 многоквартирных домах Московской области с начала текущего года в рамках выполнения программы по капитальному ремонту, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.
«Региональная программа капитального ремонта многоквартирных домов в Московской области – это системная работа по повышению качества жизни наших жителей. В 2024 году завершен ремонт почти трёхсот фасадов, а в следующем году планируется обновить более шестисот зданий», — сказал глава областного МиЖКХ Антон Велиховский.Программа по капитальному ремонту многоквартирных домов реализуется в Московской области с 2014 года. В настоящее время она реализовано более чем на треть: фасадные работы провели в 4,7 тыс. домов.
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