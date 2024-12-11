Пострадавшим от атаки БПЛА на многоэтажки в Раменском выплатили 10 млн рублей

Фото: телеграм-канал Эдуарда Малышева
Пострадавшие от сентябрьской атаки беспилотников, при которой были повреждены два многоквартирных дома в Раменском, получили по 10 млн рублей. Об этом рассказал глава Раменского округа Эдуард Малышев.
«Помимо государственной социальной помощи, предусмотрена поддержка людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также граждан, попавших в кризисную ситуацию. Так, 152 семьям было выплачено около 10 млн рублей после атаки БПЛА 10 сентября», – написал Малышев в своём телеграм-канале.10 сентября в результате ночной атаки дронов в доме в Спортивном проезде в Раменском было повреждено более 50 квартир. Погибла женщина, восемь человек пострадали. В доме на Высоковольтной улице удар пришёлся на пять балконов многоэтажки. Они загорелись, однако на квартиры огонь не перешёл.
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв тогда заверил, что власти возьмут на себя ремонт квартир и компенсацию за повреждённое имущество.
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