В Подмосковье с начала года обустроили наружное освещение на 188 объектах

Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО
Внешнее освещение на 188 объектах обустроили в Московской области с начала текущего года в рамках проекта «Светлый город», уровень реализации проекта достиг 87%, сообщает пресс-служба подмосковного Минблагоустройства.
«По проекту «Светлый город», инициированному губернатором Московской области, мы с 2017 года освещаем наши общественные пространства и улицы. В 2024 году, по состоянию на 18 ноября, работа завершена на 188 объектах, достигнуто 87% выполнения», — цитируются в сообщении слова министра благоустройства региона Михаила Хайкина.В министерстве отметили, что в этом году в Подмосковье установили почти 10 тысяч светильников и свыше 4 тысяч фонарных столбов, всего провели более 306 километров линий наружного освещения.
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