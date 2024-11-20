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В Подмосковье с начала года обустроили наружное освещение на 188 объектах

Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО

Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО

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Внешнее освещение на 188 объектах обустроили в Московской области с начала текущего года в рамках проекта «Светлый город», уровень реализации проекта достиг 87%, сообщает пресс-служба подмосковного Минблагоустройства.


«По проекту «Светлый город», инициированному губернатором Московской области, мы с 2017 года освещаем наши общественные пространства и улицы. В 2024 году, по состоянию на 18 ноября, работа завершена на 188 объектах, достигнуто 87% выполнения», — цитируются в сообщении слова министра благоустройства региона Михаила Хайкина.
В министерстве отметили, что в этом году в Подмосковье установили почти 10 тысяч светильников и свыше 4 тысяч фонарных столбов, всего провели более 306 километров линий наружного освещения.

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#подмосковье
Загруженность дорог Московской области утром 20 ноября составила шесть баллов
20 ноября 2024, 09:49

Утром 20 ноября загруженность дорог Подмосковья оценивается в 6 баллов. На дорогах региона было зафиксировано около 917 тысяч автомобилей, что на 2,5% меньше среднего значения за предыдущий месяц, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Основные проблемы с движением возникают на пути к Москве на трассах М-4 «Дон» и М-9 «Балтия», а также на Ленинградском, Ярославском, Щёлковском, Носовихинском, Каширском, Варшавском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублёвско-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

В регионе 20 ноября ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, а также сильный ветер. Министерство транспорта Московской области рекомендует водителям соблюдать осторожность в условиях плохой погоды, поддерживать безопасную скорость и дистанцию, избегать резких манёвров и не парковаться рядом с ненадёжными конструкциями или деревьями.

Если на автомобиле всё ещё летняя резина, то лучше воздержаться от поездок на личном транспорте.

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#дороги
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Мошенники придумали новую схему со взломом аккаунта на «Госуслугах»
20 ноября 2024, 09:46

Фото: iStock/artoleshko

В России мошенники придумали новую схему со взломом аккаунта на «Госуслугах». Жертве отправляют цветы или другой подарок, а после просят «код подтверждения доставки», который предоставляет злоумышленникам доступ к порталу госуслуг. Об этом сообщили в группе быстрого реагирования «Билайна», передает РИА Новости.
«Мошенники придумали новый способ обмана: они отправляют жертве цветы или другой подарок, а спустя несколько дней запрашивают "код подтверждения доставки"», — говорится в сообщении.

Если человек сообщает запрашиваемый код, то мошенники получают доступ к аккаунту в «Госуслугах». В таком случае жертва может остаться без денег и с кредитами.

Ранее в пресс-службе ВТБ сообщали, что мошенники разработали новую мошенническую схему получения доступа к учётным записям граждан на госпорталах. Теперь они предпринимают несколько попыток обмана, действуя в несколько этапов.

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На территории кластера «Пушкино Дом у воды» устанавливают внешние стены
20 ноября 2024, 09:36

Фото: Министерство жилищной политики Московской области

В рамках кластера малоэтажной застройки «Пушкино Дом у воды» ведутся работы по установке внешних стен. Проект реализуется компанией «Самолёт» на территории более 150 гектаров, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
В настоящее время на объекте активно строятся 65 домов первого этапа, включая установку стеновых конструкций, монтаж кровли и прокладку инженерных сетей.

Участки под дома будут иметь площадь от 5 до 8 соток, что позволит будущим жильцам комфортно проживать там круглый год.

Стены домов будут выполнены из газобетона — материала с отличными теплоизоляционными свойствами, обеспечивающего тепло и энергоэффективность здания. Все необходимые коммуникации, такие как центральное водоснабжение, электричество и канализация, будут подведены к домам.

Для удобства автовладельцев возле каждого дома предусмотрено парковочное место.Территория посёлка будет огорожена забором, оборудована системой видеонаблюдения и контрольно-пропускным пунктом при въезде. Профессиональная управляющая компания обеспечит комфортное проживание жильцов.

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В ЖК «Героев» в Балашихе строят образовательный кластер из школы и детсада
20 ноября 2024, 09:15

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Образовательный кластер, состоящий из школы на 1320 учеников и детского сада на 220 мест, строят на территории ЖК «Героев» в городском округе Балашиха, о ходе работ рассказали в пресс-службе Минжилполитики Московской области.
«В четырёхэтажном здании школы, общая площадь которого составляет свыше 20 тысяч квадратных метров, идёт черновая и чистовая отделка помещений, устройство внутренних инженерных систем и благоустройство территории. Такие же работы ведутся в детском саду общей площадью более 3 тысяч квадратных метров», — говорится в сообщении.
Отмечается, что школа рассчитана на 55 классов, из которых 20 относятся к начальной школе, 25 — к основной и 10 — к старшей.

Строительство образовательного кластера ведётся за счёт инвестора в рамках реализации договора о комплексном развитии территории.

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#строительство
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#детский сад
#балашиха
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Специалисты Мосавтодора отремонтировали 12 светофоров на дорогах Подмосковья
20 ноября 2024, 09:04

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Сотрудники Мосавтодора провели ремонт светофоров на 12 региональных дорогах в восьми городских округах Московской области, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Ремонт был проведён в тактх городских округах, как Дмитров, Ступино, Коломна, Солнечногорск, Егорьевск, на 54-м километре Каширского шоссе в Домодедово, а также на дорогах в селе Макеево Зарайского округа и 1-м квартале посёлка Развилка Ленинского округа.

Кроме того, специалисты отремонтировали неисправные вызывные кнопки на трёх светофорных объектах: улице Мира в Мытищах, Старом Симферопольском шоссе в Чехове и на дороге в посёлке Аничково Лосино-Петровского округа.

В ведомстве отметили, что проверка состояния дорог проводится еженедельно в рамках летнего обслуживания. Специалисты Мосавтодора уделяют особое внимание элементам дорожной инфраструктуры, влияющим на безопасность движения, таким как светофоры, ограждения, линии освещения, знаки и искусственные неровности.

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Экс-министру обороны РФ Иванову вменяют два случая растраты и отмывание денег
20 ноября 2024, 08:24

Тимур Иванов (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

СК РФ предъявил бывшему заместителю министра обороны Тимуру Иванову еще одно обвинение в совершение двух крупных растрат и легализации денежных средств банка «Интеркоммерц» на сумму более 4 миллиардов рублей, передает ТАСС со ссылкой на собственный источник.
«Тимуру Иванову в рамках нового предъявленного обвинения следствием вменяется создание устойчивой преступной группы из числа банкиров, впоследствии занимавшихся выводом денежных средств из банка "Интеркоммерц" через подконтрольные счета фигурантов на общую сумму более 3,9 млрд рублей», — говорится в сообщении.

Кроме того, Иванова обвинили в двух эпизодах растраты при сделках с паромами. Ущерб от этих действий составил более 205 млн рублей.
Уже в ближайшее время экс-замминистра обороны РФ допросят по новым обвинениям.

Таким образом, сумма ущерба от действий Иванова значительно выросла.

19 ноября адвокат Иванова Мурад Мусаев заявлял, что расследование уголовного дела в отношении бывшего замглавы Минобороны РФ завершено.

Согласно информации следствия, в отношении Иванова возбуждено три уголовных дела. Первое дело связано с растратой 200 миллионов рублей при покупке паромов для Керченской переправы. Второе — о растрате свыше 3 миллиардов рублей банка «Интеркоммерц». По третьему делу бывший замглавы Минобороны обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (1 млрд 185 млн рублей).

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Стало известно, какие пенсии повысят в 2025 году
Бессараб: с 1 января повысят пенсии для работающих и неработающих россиян
20 ноября 2024, 07:48

Фото: iStock/Oleg Elkov

С 1 января 2025 года повысятся пенсии работающих и неработающих россиян. Об этом сообщила член комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, ее слова передает «Лента.ру».
По ее словам, с 1 января пенсию повысят и работающим, и неработающим россиянам. При этом страховая пенсия вырастит на 7,3%.

«Если это не будет соответствовать уровню инфляции, то правительство будет наделено полномочиями по увеличению такой индексации до 1 февраля 2025 года», — рассказала Бессараб.

Кроме того, по ее словам, с 1 апреля 2025 года на 14,75% увеличат и социальную пенсию.

Накануне в Союзе пенсионеров Московской области назвали справедливый размер пенсии. По мнению главы Союза пенсионеров Московской области и депутата Мособлдумы Анатолия Никитина, эта сумма должна составлять 40% от средней зарплаты. Депутат также предложил установить минимальный размер пенсии в 35 тысяч рублей.

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Стало известно, какие две обязательные отметки должны быть в паспорте РФ
МВД: в паспорте гражданина РФ должны быть две обязательные отметки
20 ноября 2024, 07:17

Фото: iStock/Pavel Starikov

В паспорте гражданина РФ обязательными отметками являются регистрация по месту жительства или снятие с учета, а также сведения о воинской обязанности. Об этом сообщили в главном управлении по вопросам миграции МВД.
Сообщается, что при выдаче или замене российского паспорта в нем проставляются обязательные и необязательные отметки.

«Обязательными к проставлению в паспорте являются: отметки о регистрации по месту жительства и снятии с регистрационного учета гражданина Российской Федерации по месту жительства в пределах Российской Федерации и сведения об отношении к воинской обязанности», — говорится в Telegram-канале ведомства.

При этом по желанию человека в паспорт могут внести сведения о браке и детях до 14 лет, ранее выданных паспортах или других документах, удостоверяющих личность гражданина за пределами России.

В паспорте могут быть и необязательные отметки, например, группа крови и идентификационный номер налогоплательщика. Однако самостоятельно вносить отметки в документ нельзя, в таком случае они будут являться недействительными.

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Россиянам рассказали, будет ли 28 декабря сокращенным рабочим днем
Депутат Нилов: 28 декабря останется полным рабочим днем из-за переноса выходных
20 ноября 2024, 03:42

Фото: iStock/Viorel Kurnosov

Суббота, 28 декабря 2024 года, не будет сокращённым рабочим днём, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов.
Это связано с переносом выходного дня на понедельник, 30 декабря, в соответствии с производственным календарём на 2024 год.

Нилов призвал работодателей проявить понимание и дать сотрудникам возможность больше отдохнуть в преддверии новогодних праздников.

Он также напомнил, что ЛДПР ранее предлагала сделать 31 декабря официальным выходным днём. Если бы законопроект был принят, 28 декабря могло бы стать выходным, отметил парламентарий.

Ранее «Радио 1» писало, что депутаты ЛДПР, возглавляемые председателем комитета Государственной Думы по социальной политике Ярославом Ниловым, предложили в Госдуме законопроект, сокращающий минимальный срок владения недвижимостью для освобождения от НДФЛ с пяти до трех лет.

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