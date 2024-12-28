В трёх посёлках Можайского округа заменили трубы холодного водоснабжения

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО
Реконструкцию сетей холодного водоснабжения завершили ещё в трёх населённых пунктах Можайского городского округа: посёлке имени Дзержинского, посёлке Лесное и деревне Холм, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Отмечается, что всего в текущем году сети холодного водоснабжения заменили в десяти населённых пунктах Можайского округа: ранее эта работа была проведена в селе Тропарево, а также деревнях Язево, Юрлово, Хорошилово, Логиново, Жизлово и Горки. Благодаря этому поставка качественной холодной воды была обеспечена более чем для четырёх тысяч человек.
В будущем году работа по реконструкции сетей холодного водоснабжения в Можайском округе будет продолжена, общий план на 2024-2025 гг. предполагает замену аварийного оборудования в 21 населённом пункте.
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«Мы видим положительную динамику в Можайском округе: реконструкция позволила обеспечить качественное водоснабжение для тысяч жителей», — сказал глава регионального МинЖКХ Антон Велиховский.
В будущем году работа по реконструкции сетей холодного водоснабжения в Можайском округе будет продолжена, общий план на 2024-2025 гг. предполагает замену аварийного оборудования в 21 населённом пункте.
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Лев Каштанов