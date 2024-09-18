В Подмосковье стартовало онлайн-тестирование на знание правил работы такси

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Водители подмосковных такси могут пройти бесплатное обучение и аттестацию на знание правил работы в этой сфере, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Для того, чтобы открылся доступ к тесту, необходимо пройти обучение на платформе taxi-sdo.mos.ru, а заметем зайти в личный кабинет системы КИС «АРТ». Ссылка на тест будет активна, если профиль полностью заполнен. Если ссылка не активна, следует внести в профиль недостающие сведения. Для успешного прохождения теста необходимо ответить правильно минимум на восемь вопросов из десяти за 20 минут», — говорится в сообщении.Пересдавать проваленный тест можно сколько угодно, однако в онлайн-формате предусмотрена только одна пересдача. Остальные попытки предоставляются очно — в любом из четырёх аттестационных центрах в Солнечногорске Подольске, Коломне и Ивантеевке.
В министерстве отметили, что сейчас тестирование проводится на добровольной основе, однако с 1 марта будущего года такая аттестация станет обязательной.
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Лев Каштанов