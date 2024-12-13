В Детской больнице МОЦОМДа 1986 года постройки начался масштабный капремонт

Фото: пресс-служба Минздрава МО
В Детской больнице Московского областного центра охраны материнства и детства стартовал капремонт. Масштабное обновление направлено на модернизацию инфраструктуры и оснащения учреждения с учётом современных стандартов санитарии и комфорта, сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.
Ремонт включает полную замену всех инженерных систем и коммуникаций, монтаж кондиционирования, приведение помещений в соответствие с новыми требованиями СанПиНа. В больнице обновят фасад и входную группу, переоборудуют шестиместные палаты на более комфортное двухместное размещение с индивидуальным санузлом.
Кроме того, в здании стационара 1986 года постройки расширят отделение реанимации, а количество операционных увеличат с трёх до шести.
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Кроме того, в здании стационара 1986 года постройки расширят отделение реанимации, а количество операционных увеличат с трёх до шести.
«Несмотря на временные трудности, мы продолжаем оказывать помощь юным пациентам в таких областях, как детская хирургия, хирургия новорождённых, детская гинекология, урология, травматология и ортопедия, комбустиология, педиатрия, нефрология, неврология, анестезиология и реанимация, а также неонатология», – сказала главврач МОЦОМДа Татьяна Мельник.Работы будут проводить в два этапа. На первом выполнят ремонт правой половины здания, на втором – левой. На это время коечный фонд продолжит функционировать, но в сокращённом виде.
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Лора Луганская