В Подмосковье с начала года отремонтировали около 1,5 тыс. подъездов

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Масштабная программа по ремонту подъездов многоквартирных домов реализуется в Московской области, с начала года в регионе отремонтировано около полутора тысяч объектов, завершить выполнение программы планируется до начала ноября. Об этом сообщил на совещании губернатора Андрея Воробьёва с руководителями министерств, ведомств и округов региона министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Антон Велиховский.
«На сегодняшний день сдан и закончен 1491 подъезд. Это 52% от годового плана. Важная цифра, что у нас 46% сейчас в работе. Это 1313 подъездов. Планируем до 1 октября выполнить программу на 90%, и в течение октября полностью завершить все работы, связанные с текущим ремонтом подъездов», — сказал Антон Велиховский.Он добавил, что в ряде муниципалитетов уже полностью выполнили программу ремонта подъездов, из них наибольший объём работ выполнили в Пушкинском округе, где отремонтировали 100 подъездов, в Сергиево-Посадском округе (59 подъездов) и в Красногорске (48 подъездов).
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Лев Каштанов