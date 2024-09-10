Стало известно, когда жильцы смогут вернуться в повреждённый БПЛА дом в Раменском

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Заселение в квартиры на 9-13 этажах пострадавшего при атаке беспилотника дома в подмосковном Раменском будет невозможно в течение двух-трёх месяцев. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Фонда капитального ремонта.
Подлежат отселению после произошедшего этажи с девятого по 13. Из этих квартир администрация поможет жителям вынести всю мебель. В течение двух-трёх месяцев там будет осуществляться капитальный ремонт, сообщил гендиректор Фонда Валерий Николов.
Как ранее сообщал губернатор Московской области Андрей Воробьёв, минувшей ночью над территорией региона средствами ПВО были сбиты 14 беспилотников ВСУ. Их ликвидировали над Подольском, Домодедово, Люберцами, Коломной и Раменским. Дроны повредили несколько многоэтажных домов в последнем населённом пункте. Жители временно размещены в ПВР.
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Анастасия Чинкова