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За выходные дорожниками Подмосковья было отремонтировано около 150 ям

09 сентября 2024, 16:16
Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

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Дорожники Московской области устранили более 150 дефектов дорожного покрытия за выходные,сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
На региональных трассах было ликвидировано около 40 ям, а на муниципальных дорогах — около 120 ям в Орехово-Зуевском, Сергиево-Посадском округах, а также в Домодедове, Королёве, Подольске и Химках.

Ямочный ремонт на дорогах Московской области продолжается в рамках летнего содержания, и дефекты покрытия устраняются с использованием горячей асфальтобетонной смеси.



Дорожные службы регулярно проверяют состояние дорог и проводят ремонт при обнаружении несоответствий нормативным требованиям. После фиксации местоположения ям проводятся ремонтные работы, и весь процесс с указанием географических координат и фотографий отчёта регистрируется в системе контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ).

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#подмосковье
#ямочный ремонт
#дорожные службы
#московская область
В Московской области к земельным услугам были подключены сервисы предварительной проверки
09 сентября 2024, 16:49

Фото: Министерство имущественных отношений Московской области

Перед тем как воспользоваться услугами Министерства имущественных отношений Московской области, важно проверить наличие ограничений на оборотоспособность земельного участка. Для этого доступен электронный сервис предпроверки, который охватывает 9 различных земельных услуг ведомства, сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.
Вы можете проверить участок на наличие ограничений по следующим услугам:
  • Перераспределение земель;
  • Предоставление земельного участка в аренду или собственность без торгов;
  • Установление соответствия вида разрешенного использования классификатору;
  • Отнесение земель, находящихся в частной собственности, к определенной категории;
  • Перевод земельного участка из одной категории в другую;
  • Установление сервитута на земельные участки Московской области;
  • Выдача разрешения на использование участка Московской области;
  • Согласование границ земельных участков, смежных с землями Московской области.
Ранее получение результатов государственных услуг занимало до 15 рабочих дней, но теперь жители Подмосковья могут проверить участок и получить справку о наличии ограничений всего за 2 дня.

Чтобы узнать о возможных ограничениях на земельном участке, необходимо зайти в раздел «Земля и стройка» на региональном портале госуслуг (РПГУ). Там выберите нужную услугу, укажите муниципалитет и введите кадастровый номер или координаты интересуемой территории. В автоматическом режиме вы получите доступ к сервису «градпроработка», где будут отображены ограничения данного участка или их отсутствие. Также на портале представлены подробные инструкции о том, куда обращаться при выявлении каждого из ограничений.

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#земельные участки
#собственность
#подмосковье
#московская область
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Минтранс Подмосковья перечислил опасности жаркой осени для водителей
09 сентября 2024, 16:40

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Синоптики прогнозируют как минимум до конца недели жару в Московской области. Ночи будут рекордно тёплыми для сентября, а днём ожидается +23…28°С, сообщили в пресс-службе Минтранса региона. Там призвали участников дорожного движения соблюдать правила безопасности в жаркую погоду.
«Не садитесь за руль при недомогании, так как жара только усугубит это состояние, что может привести к потере концентрации. Не оставляйте детей и животных в машине даже на несколько минут – так можно перегреться или переохладиться, если включён кондиционер. Не отвлекайтесь за рулём на телефон, соблюдайте скоростной режим и дистанцию, не совершайте резких манёвров и чаще ориентируйтесь по зеркалам, так как на дорогах по-прежнему большой поток мотоциклистов», – посоветовали в ведомстве.
Парковаться следует в тени, закрыв автомобиль чехлом или светоотражающими экранами.

В дальних поездках необходимо пить больше воды и обязательно отдыхать каждые 2-4 часа. Останавливаться следует только на специальных площадках или АЗС, а не на трассах с интенсивным движением.

При поломке или мелком ДТП нужно позвонить по номеру 112. Запрещается оставаться в машине или рядом с ней на проезжей части – это может повлечь повторное ДТП с тяжкими последствиями, так как другие водители могут не заметить остановившийся автомобиль.

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Бывший глава Марий Эл Александр Евстифеев умер в возрасте 66 лет
09 сентября 2024, 15:41

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Бывший глава республики Марий Эл Александр Евстифеев умер в возрасте 66 лет. Об этом сообщил действующий руководитель региона Юрий Зайцев в своем телеграм-канале. Евстифеев возглавлял республику с апреля 2017 по май 2022 года.
«Всю свою жизнь он посвятил общественной и политической деятельности. Занимал важные посты, включая должность Главы Республики Марий Эл, где проявил себя как мудрый и дальновидный политик. Под его руководством регион достиг значительных успехов в социально-экономическом развитии», — написал Зайцев.
Евстифеев возглавил республику 6 апреля 2017 года, когда президент России Владимир Путин назначил его врио главы Марий Эл, а после победы на выборах избавился от приставки «временно исполняющий обязанности». Через пять лет, 10 мая 2022 года, подал в отставку, которую вскоре утвердил глава государства. В июле того же года депутаты республиканского Госсобрания согласовали ему выплату выходного пособия в размере 2,5 млн рублей.

Ранее сообщалось, что не стало обладателя наибольшего числа боевых наград в российской армии, Героя России Игоря Родобольского. Самый титулованный военнослужащий России умер в возрасте 65 лет.

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#рф
#регионы
#смерть
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Что делать, если взломали WhatsApp: советы экспертов
09 сентября 2024, 15:20

Фото: iStock/ipuwadol

Множество россиян пользуются мессенджером WhatsApp, и мошенники не оставляют попыток взломать их аккаунты. Завладев этой частью чужой «цифровой личности», злоумышленники пишут знакомым владельца аккаунта и пытаются под разными предлогами выманить у них деньги.
Памятку о том, что делать в такой ситуации, подготовило управлением по кибер-преступности подмосковного главка МВД, сообщает пресс-служба правительства Московской области.

Признаки взлома

Понять, что к аккаунту получил доступ посторонний, можно по следующим фактам:
— пришло пуш-уведомление о входе в другого устройства, которое вы не совершали;
— в аккаунте меняются настройки, появляются новые номера;
— время вашего последнего входа, которое отображается у участников переписок, не соответствует реальному.

Что делать при взломе:

Первое: отключите все неизвестные вам связанные устройства, то есть устройства, на которых был выполнен вход с вашей учётной записью. На устройствах iOS это можно сделать чрез пункт «Настройки» в правом нижнем углу. На устройствах Android нажмите на три точки в правом верхнем углу и выбирайте в выпадающем меню пункт «Связанные устройства».

Втрое: установите двухфакторную аутоинтефикацию. Это также делается в настройках через пункт «Двухшаговая проверка».

Рекомендуется также сообщить всем, с кем переписывались в мессенджере, что аккаунт был взломан.

Если мошенники успели самостоятельно ввести двухфакторную аутоинтефикацию и установили свой PIN-код, то заменить его можно будет через семь дней.
Фото: пресс-служба ГУ МВД по МО

Подборка рекомендаций по противодействию телефонным и интернет-мошенникам размещена по ссылке.

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#мессенджеры
#мошенники
#кибербезопасность
#мвд московской области
#советы
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На участке трассы М-3 в Наро-Фоминском округе будут временно перекрывать проезд
09 сентября 2024, 14:39

Фото: пресс-служба Автодора

Краткосрочные перекрытия движения будут вводить с 11 по 13 сентября на участке трассы М-3 «Украина» с 71 по 91 километр — рядом с деревней Нефёдово Наро-Фоминского городского округа, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры со ссылкой на Автодор.
«Дорогу будут перекрывать для проведения монтажа балок пролётных строений в рамках реконструкции трассы на указанном участке. Для того, чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов, работы, требующие ввода ограничений, планируется выполнять только по ночам — с полуночи до 04:00», — говорится в сообщении.
Объехать перекрытый участок водители смогут через ЦКАД, Калужское и Варшавское шоссе или через город Наро-Фоминск и трассу А-108. Альтернативные маршруты отмечены на интерактивной карте.

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#минтранс мо
#автодор
#перекрытие
#трасса
#наро-фоминск
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Рождаемость в России снизилась до исторического минимума
09 сентября 2024, 14:32

Фото: iStock/Sviatlana Lazarenka

За шесть месяцев 2024 года в России родилось 599,6 тысяч детей, что на 16,6 тысячи меньше, чем за аналогичный период 2023 года. Таким образом, рождаемость в России снизилась до своего исторического минимума, об этом сообщает «Абзац» со ссылкой на Росстат.
По данным издания, подобные показатели были зафиксированы в 1998 году после дефолта в России. При этом в июне текущего года рождаемость снизилась еще на 6%, тогда родилось всего 98,6 тысяч детей. Ранее число новорожденных не опускалось ниже 100 тысяч.

Таким образом, в России очевиден рост естественной убыли населения. За первые шесть месяцев текущего года она увеличилась на 49 тысяч по сравнению с прошлым годом, достигнув 321,5 тысяч человек.

Напомним, в России предложили сократить срок, в течение которого женщина может сделать аборт, до девяти недель беременности. Директор АНО «Институт демографического развития и репродуктивного потенциала» Руслан Ткаченко в беседе с «Радио 1» сообщил, что такие меры приведут к сохранению здоровья женщины и к улучшению ситуации с рождаемостью.


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Подмосковные соцработники могут оформить выплату 20 тыс. рублей на аренду жилья
09 сентября 2024, 14:15

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Работники подмосковных учреждений социального обслуживания могут оформить ежемесячную выплату на аренду жилья. Размер выплаты – 20 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе Мособлдумы. Если оба супруга являются такими сотрудниками, семья будет получать 30 тыс. рублей.
«Выплату смогут получать более 900 работников. На эти цели в этом году предусмотрено более 134 млн рублей. Летом мы приняли закон о введении такой дополнительной меры поддержки. Наш регион активно развивается и нуждается во врачах, сиделках, медсёстрах, логопедах, младших воспитателях, специалистах по реабилитации. Мы мотивируем их жить и работать в Подмосковье», – пояснил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Оформить ежемесячную в 20 тыс. рублей могут работники организаций социального обслуживания, которые не имеют жилых помещений на территории Московской области и члены их семьи; работают в организации социального обслуживания не менее чем на одну полную ставку. При этом они должны занимать такие должности, как помощник по уходу; медсестра; врач-психиатр; врач-терапевт; врач-педиатр; инструктор по лечебной физкультуре; психолог; специалист по реабилитации в социальной сфере; логопед; младший воспитатель мастер производственного обучения и преподаватель.

Если супруг такого работника также подходит под эти требования, семья будет получать 30 тыс. рублей.

Оформить выплату можно на региональном портале госуслуг.

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Макрон настаивает на замене оригинальных витражей в Нотр-Даме
09 сентября 2024, 14:09

Фото: iStock/gbarm

Президент Франции Эммануэль Макрон настаивает на замене части старинных витражей в соборе Норт-Дам на современные, хоят специалисты выступают против этого, сообщает телеканал Cnews.
Ранее предложение Макрона о замене части витражей на современные, несмотря на то, что при пожаре оригинальные не пострадали, было резко раскритиковано во Франции. В июле этого года Французская национальная комиссия по культурному наследию и архитектуре единогласным решением представителей запретила замену старинных витражей.

Специалисты объяснили такое решение тем, что оно нарушает Международную хартию по сохранению и восстановлению исторических памятников, которая была принята во Франции в 1965 году.

Также около 160 тысяч граждан Франции подписали петицию против замены витражей.

При этом, по данным телеканала Cnews, проект не был отменён и по-прежнему поддерживается Макроном, который продолжает настаивать на замене витражей. Минкультуры Франции даже сообщило об отборе восьми современных художников, которые готовы представить свои проекты.

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#специалисты
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В Якутии добыли алмаз ювелирного качества весом 262,5 карата
09 сентября 2024, 14:08

Фото: iStock/RHJ

В Якутии добыли алмаз ювелирного качества весом 262,5 карата. Об этом сообщает издание SakhaPress. Отмечается, что драгоценность уже передали экспертам на оценку.
По данным издания, алмаз нашли сотрудники ночной смены из компании «Алмазы Анабара» группы компаний АЛРОСА.

Это уже второй столь крупный драгоценный камень с подобными характеристиками, что добыли в России за этот год, говорится в сообщении. В сентябре прошлого года в том же месте удалось добыть алмаз весом почти 400 карат.

Ранее на видео попал президент Ботсваны Мокгвитси Масиси, который был удивлен, когда ему показали найденный в стране алмаз в 2492 карата. Лидер Ботсваны отметил, что ему крайне повезло увидеть драгоценность такого размера.

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