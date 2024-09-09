За выходные дорожниками Подмосковья было отремонтировано около 150 ям

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Дорожники Московской области устранили более 150 дефектов дорожного покрытия за выходные,сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
На региональных трассах было ликвидировано около 40 ям, а на муниципальных дорогах — около 120 ям в Орехово-Зуевском, Сергиево-Посадском округах, а также в Домодедове, Королёве, Подольске и Химках.
Ямочный ремонт на дорогах Московской области продолжается в рамках летнего содержания, и дефекты покрытия устраняются с использованием горячей асфальтобетонной смеси.
Дорожные службы регулярно проверяют состояние дорог и проводят ремонт при обнаружении несоответствий нормативным требованиям. После фиксации местоположения ям проводятся ремонтные работы, и весь процесс с указанием географических координат и фотографий отчёта регистрируется в системе контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ).
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Ямочный ремонт на дорогах Московской области продолжается в рамках летнего содержания, и дефекты покрытия устраняются с использованием горячей асфальтобетонной смеси.
Дорожные службы регулярно проверяют состояние дорог и проводят ремонт при обнаружении несоответствий нормативным требованиям. После фиксации местоположения ям проводятся ремонтные работы, и весь процесс с указанием географических координат и фотографий отчёта регистрируется в системе контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ).
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Дайана Хусинова