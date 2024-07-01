В Подмосковье с начала года починили перила более чем в 350 подъездах

В Московском институте электронной техники разрабатывают программу на основе искусственного интеллекта для моделирования поведения серийного убийцы. Нейросеть будет считывать данные, выявлять связи, составлять портрет убийцы и предсказывать время и место следующего преступления. Для обучения этой системы используются архивы из более чем 200 уголовных дел.