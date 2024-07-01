В Подмосковье с начала года починили перила более чем в 350 подъездах

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
Ремонт ограждающих перил и поручней провели более чем в 350 подъездах многоквартирных домов Московской области с начала 2024 года по заявкам жителей, сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
В министерстве подчеркнули, что управляющие компании должны регулярно осматривать места общего пользования в многоквартирных домах и в случае необходимости проводить ремонтные работы.«За состояние перил и поручней в подъезде отвечает управляющая компания. Ремонт по запросу жильцов проводили сотрудники УК», — отмечается в сообщении.
Жителям также напомнили, что в Московской области подать заявку на ремонт перил в подъезде можно не только непосредственно в УК, но и через региональную Единую диспетчерскую службу.
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Лев Каштанов