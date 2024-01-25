В Подмосковье с начала года подали более 120 заявок на жилищные сертификаты

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО
Более 120 заявлений на получение жилищных сертификатов подали переселенцы из аварийных домов в Московской области с начала года, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса региона.
«На сегодняшний день от семей, проживающих в аварийных домах, подано 124 заявления на получение жилищных сертификатов», — цитируются в сообщении слова главы министерства Владимира Локтева.
Министр добавил, что наибольшее число заявлений поступило от людей, проживающих в Шатуре, Воскресенске и Серпухове. Всего заявление подали жители десяти округов.
Купить жильё по сертификату можно в любом округе Подмосковья как в новостройке, так и на вторичном рынке.
Читайте также:
На жильё для детей-сирот в Подмосковье в 2024 году выделили 3,4 млрд рублей
Даванков предложил ввести льготную ипотеку для молодых семей
В Подмосковье начали выдавать сертификаты переселенцам из аварийного жилья
Лев Каштанов