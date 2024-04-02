Жителей Подмосковья предупредили о мошенничестве с установкой электросчётчика

Фото: iStock/Tero Vesalainen
Новую схему телефонного мошенничества стали активно использовать в столичном регионе, она связана установкой счётчика электроэнергии, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области со ссылкой на компанию «Мосэнергосбыт».
«Мошенники устраивают автоматический обзвон квартир от имени «Мосэнергосбыта» и сообщают, что необходима платная замена счётчика», — говорится в сообщении.Жителям напоминает, что на самом деле компания «Мосэнергосбыт» меняет устаревшие или сломавшиеся счётчики электроэнергии бесплатно. Эти работы проводит представитель поставщика — ООО «СтройЭнергоКом». И звонок от представителя этой компании может поступить только для того, чтобы оповестить о бесплатной замене счётчика и согласовать дату работы.
Читайте также:
Мошенники начали применять новый сценарий обмана
Мошенники покупают записи голосов россиян, чтобы использовать их для вымогательства
Мошенники нашли новый способ взлома «Госуслуг»
Лев Каштанов