В Подмосковье с начала года появилось 1 725 камер системы «Безопасный регион»

Фото: пресс-служба ГУРБ МО
С начала года в Подмосковье установили 1 725 видеокамер системы «Безопасный регион». Такие данные привели в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.
«Камеры размещены на различных объектах – от социальных и коммерческих до транспортной инфраструктуры, мест массового скопления людей и крупных дорожных развязок», – говорится в сообщении.Камеры применяют для обеспечения безопасности и порядка в регионе, контроля хода строительства объектов
Подробную информацию о системе можно найти на сайте.
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Лора Луганская