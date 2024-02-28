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В Подмосковье с начала года появилось 1 725 камер системы «Безопасный регион»

28 февраля 2024, 18:48
Фото: пресс-служба ГУРБ МО

Фото: пресс-служба ГУРБ МО

С начала года в Подмосковье установили 1 725 видеокамер системы «Безопасный регион». Такие данные привели в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.
«Камеры размещены на различных объектах – от социальных и коммерческих до транспортной инфраструктуры, мест массового скопления людей и крупных дорожных развязок», – говорится в сообщении.
Камеры применяют для обеспечения безопасности и порядка в регионе, контроля хода строительства объектов


Кроме того, данные с видеокамер использует искусственный интеллект. С их помощью он, например, следит за уборкой снега, выявляет скопления бродячих животных, контролирует состояние контейнерных площадок, определяет незаконную торговлю и подсчитывает посетителей парков.


Подробную информацию о системе можно найти на сайте.

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В Московской области расширят условия экологической акции «Поймай мусоровоз»
28 февраля 2024, 18:30

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

В Московской области с 1 марта расширят условия акции «Поймай мусоровоз». Помимо синего и серого мусоровозов, объектом «охоты» теперь может стать мультилифт, то есть мусоровоз с прицепом, сообщили в пресс-службе МинЖКХ Подмосковья.
«Если мусоровоз на ходу теряет мусор, жители могут снять видео, на котором будут зафиксированы сам факт и номер транспортного средства. Необходимо указать дату, место, свой контактный номер, а затем отправить видео в соцсети регионального оператора или на почту rsoactiv@ec-line.ru», – рассказали в министерстве.
Первый приславший фото или видео с нарушением получит вознаграждение в 5 тысяч рублей.

Как пояснили в ведомстве, акция направлена на соблюдение правил вывоза отходов, их сортировки и переработки. Она проводится только на территории обслуживания региональных операторов «Группы ЭкоЛайн» в городских округах Люберцы, Жуковский, Раменский, Бронницы, Егорьевск, Воскресенск, Шатура, Солнечногорск, Клин и частично – Химки.

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#московская область
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«Наркотики, животные и еда»: Что нельзя приносить на послание Путина
На послание Путина нельзя проносить еду, алкоголь, вейпы и животных
28 февраля 2024, 18:10

Фото: сайт Кремля

Участники послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию не смогут взять с собой животное, бытовую химию, еду и наркотики, при этом разрешаются зажигалки и лекарства. Об этом пишет РИА Новости.
В списке запрещенных предметов значатся оружие, колющие и режущие предметы, наркотические и токсические вещества. Кроме того, на послание Путина нельзя приносить пиротехнику, средства маскировки, бронежилеты, аэрозольные баллончики, алкоголь и животных.

Бытовую химию также придется оставить дома, так как пронести ее на мероприятие не получится. Вейпы, флаги, плакаты и еду тоже придется оставить за пределами мероприятия.

Аудио- и видеоаппаратуру разрешено проносить только представителей аккредитованных СМИ.

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В Луховицах благоустроят парк им. Ивана Воробьёва
28 февраля 2024, 18:02

Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО

Благоустройство парка культуры и отдыха имени Ивана Воробьёва проведут в Луховицах в текущем году в рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды», сообщает пресс-служба Минблагоустройства Московской области.
«В парке установят современные входные группы, оборудуют спортивные зоны, благоустроят пространства для прогулок и организуют зону для проведения массовых мероприятий. На территории парка предусмотрены также зоны отдыха, где люди смогут проводить время в тени деревьев», — говорится в сообщении.
В программу благоустройства парка входит также создание скейт-парка и универсальных спортивных площадок.

Программа «Формирование комфортной городской среды», которая реализуется в Московской области, является частью национального проекта «Жильё и городская среда».

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#парк
#министерство благоустройства мо
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Кандидаты в президенты России рассказали, чем закончится СВО
Кандидаты в президенты: завершение спецоперации должно быть на условиях России
28 февраля 2024, 17:59

Фото: iStock/macky_ch

Представители от политических партий третий день участвуют в дебатах. Участники предвыборной кампании рассказали на каких условиях и чем закончится специальная военная операция на Украине.
Полный разгром Украины и проведение переговоров на условиях Москвы – такой исход событий предсказал кандидат в президенты от КПРФ Николай Харитонов. Он также отметил, что после завершения СВО наступит долгожданный мир.

Россия не начинала войну, но она ее завершит, уверен кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий. Он также отметил, что у страны есть все возможности для того, чтобы это сделать.

Кандидат от партии «Новые люди» Владислав Даванков заявил, что необходимо садиться за стол переговоров и договариваться. Он также отметил, что мир должен быть установлен на условиях РФ, так как заморозка конфликта никому не нужна.

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#всу
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Восемь детей-сирот из Подольска получили сертификаты на жильё
28 февраля 2024, 17:49

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Сертификаты на покупку квартиры вручили восьми детям-сиротам из Подольска, теперь они смогут приобрести себе жильё в любом подмосковном городе, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.
«Ребята из Подольска получили сертификаты одними из первых в этом году. Отмечу, что дети-сироты чаще выбирают именно не квартиру, а жилищный сертификат, так как с ним выбрать для себя подходящий вариант в любом городе региона», — рассказала глава министерства Людмила Болатаева.
Она добавила, что всего в этом году планируется обеспечить жильём свыше 760 детей-сирот.

Сертификат на жильё дети-сироты в Московской области могут получить по достижении 18 лет. При этом, чтобы защитить молодых покупателей от мошенничества, деньги на покупку жилья будут перечисляться сразу на счёт покупателя. Есть и ещё одно ограничение: первые три года с купленной квартирой нельзя будет проводить никакие сделки.

В ведомстве также напомнили, что дети-сироты могут выбрать не сертификат, а жильё, тогда квартиры им подберут представители администрации их округов и вручат ключи.

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#подольск
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#квартиры
#сертификат
#минсоцразвития мо
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В Подмосковье для выявления лесных пожаров будут использовать БПЛА
28 февраля 2024, 17:48

Фото: пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области

БПЛА будет выявлять лесные пожары в городских округах Воскресенск и Раменский. Об этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
Плановую проверку к сезону провели в Виноградовском лесничестве.

«Комиссия из представителей аппарата ГКУ МО «Мособллес» проверила техническое состояние лесопатрульной техники и оценила ее укомплектованность специальным оборудованием. Также была осмотрена бензотехника, закрепленная за старшими участковыми лесничими и их помощниками, и беспилотный летательный аппарат, помогающий выявлять лесные пожары с воздуха», — поделились в пресс-службе.

Стоит отметить, что по итогам проверки лесничие, техника и оборудование Виноградовского филиала ГКУ МО «Мособллес» готовы к работе пожароопасного сезона.

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«Тело переместили»: в башкирском убийстве студента появилась загадка
28 февраля 2024, 17:42

Фото: iStock/Akintevs

В конце весны прошлого года 17-летний Руслан, подающий надежды студент, пропал без вести в отдаленном селе Новобелокатай Башкортостана. До сих пор тайна его исчезновения не разгадана до конца, пишет РИА Новости.
После того, как Руслан не появился на экзамене по математике и перестал выходить на связь, его родные обратились в полицию. Масштабные поиски были организованы с участием сотен добровольцев, спасателей и волонтёров. Несмотря на тщательные усилия, местонахождение подростка оставалось неизвестным.

В ходе расследования были обнаружены свидетельства того, что Руслан находился на территории 39-летнего местного жителя Ильдара в день своего исчезновения. Его подруга Алина также обучалась в одной группе с молодым человеком. Предполагалось, что Руслан мог опоздать на автобус и обратиться к ним за помощью.

По словам адвоката Романа Петрова, который защищал интересы матери исчезнувшего студента, между Русланом и Ильдаром часто возникали конфликты. Их общение было напряженным, и это вызвало подозрения в отношении Ильдара. Однако, несмотря на это, улик, подтверждающих его причастность к преступлению, не было.

Ильдара задержали и допросили, после чего суд отправил его в СИЗО на полгода. Однако обвинение ему так и не предъявили. В ходе беседы с местными журналистами, Алина, подруга Руслана, заявила, что Ильдар признался в убийстве, но под давлением. Она утверждает, что в тот день никто из них Руслана не видел. Через полгода Ильдар вышел из СИЗО. Известно, что Ильдар провёл всю свою жизнь в Юлдашево, где занимался разведением скота и воспитывал детей от первого брака. Ранее он не имел проблем с законом.

В октябре умерла бабушка Руслана, которая до последнего дня обходила окрестности в поисках внука. В ноябре волонтеры нашли тело Руслана в лесу, в нескольких десятках километров от Юлдашево и Новобелокатая. Положение тела подтолкнуло криминалистов к мысли, что студент мог покончить с собой. Однако родные Руслана категорически отвергли эту версию. Проведённая судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что молодой человек был убит.

Адвокат Роман Петров утверждает, что по выводам экспертов, тело было кем-то перевешено. Волонтеры уже несколько раз вместе с собаками прочёсывали эту территорию, но ранее ничего не находили. Кроме того, верёвка на шее Руслана оказалась слишком свежей по сравнению с мумифицировавшимся телом. Остается загадкой, кто переместил тело и поменял верёвку? Когда его обнаружили, главный подозреваемый по делу - Ильдар, ещё находился в СИЗО.

Следствие продолжает работу по этому делу. Теперь полиции предстоит не только найти преступника, но и понять, ради каких целей злоумышленник перевесил тело, и где он его прятал до этого.

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В Ростовской области мигрантам выдали повестки в военкомат в ходе рейда
28 февраля 2024, 17:38

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

В Ростовской области провели рейд о соблюдении требований российского закона по постановке на воинский учёт среди новоиспеченных россиян. Об этом сообщило Военное следственное управление Следственного комитета РФ по региону.
В ходе рейда сотрудники МВД выявили нарушения у 36 человек из проверенных 175. У них отсутствовали отметки о постановке на воинский учет. Всем им выдали повестки в военкомат.

При этом российское законодательство предусматривает обязательную постановку на учет после получения гражданства России. Однако многие новоиспеченные россияне часто закон «О воинской обязанности и военной службе» игнорируют.

При этом семь человек выдворят из страны за нарушение миграционного законодательства, ещё 15 лиц привлекут к административной ответственности.

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#мигранты
#сотрудники
#военкомат
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В Подмосковье заменили около 140 единиц устаревшего тяжёлого медоборудования
28 февраля 2024, 17:28

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Аналоговую тяжёлую медицинскую технику в Московской области заменяют на цифровую, в больницах и поликлиниках региона установлено уже 139 современных маммографов, флюорографов и аппаратов для рентгена взамен устаревших, работа проводится с 2022 года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
«В 2022 году мы запустили в Подмосковье трёхлетнюю программу замены аналоговой тяжелой техники на цифровую. Благодаря ей, к концу этого года мы планируем заменить все устаревшие аппараты. На данный момент установили уже 139 современных аппаратов», — цитируются в сообщении слова первого зампреда подмосковного правительства Светланы Стригунковой.
На замену медицинских агрегатов было направлено 2,5 млрд рублей.

Отмечается, что сегодня два новых рентген-аппарата начали работать в поликлиниках Богородского городского круга — в Обухове и Старой Купавне. Цифровые аппараты обеспечивают более чёткое изображение при меньшей лучевой нагрузке на пациента. К тому же, полученные снимки отправляются в цифровую базу, где будут доступны лечащим врачам пациента.

Оборудование закупается по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва в рамках национального проекта «Здравоохранение».

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