Жители Подмосковья могут проголосовать за места для установки камер «Безопасный регион»

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В Московской области стартовало голосование за места для установки камер «Безопасный регион». Об этом сообщила пресс-служба Мособлдумы.
Голосование проводится на портале «Добродел», в рамках которого жители могут выбрать приоритетные места для установки камер.
Стоит отметить, что на развитие данной системы в 2024 году было выделено порядка 1,18 млрд рублей.
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«В списке для голосования представлено 605 участков в 48 городских округах. Приглашаю жителей нашего региона принять участие в голосовании и определить те места, где камеры нужны в первую очередь. Отдать свой голос можно до 10 марта. Для этого на портале «Добродел» выберете на интерактивной карте свой муниципалитет, а после – одно из предложенных мест», – поделился председатель Комитета Мособлдумы по вопросам государственной власти и региональной безопасности Александр Баранов.
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Мира Полтева