В Подмосковье с начала года поженились более 17 тысяч пар

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
Более 17 тысяч пар заключили брачный союз в Московской области с начала текущего года, для регистрации в регионе будущие молодожёны могут подобрать локацию на свой вкус, сообщает пресс-служба подмосковного министерства социального развития.
«В Подмосковье более 17 тысяч пар поженились с начала года, а еженедельно мы регистрируем тысячи браков. (…) У нас в регионе более 60 мест, среди которых парки, где можно бесплатно и с комфортом зарегистрировать брак», — рассказала первый зампред регионального правительства Людмила Болатаева.Она также напомнила, что для удобства организации торжественной регистрации открылся интернет-портал «Свадьба в Подмосковье», где собрана вся информация о местах, где можно устроить праздник. Это 25 парков, музеи, усадьбы, парк-отели и пр. Кроме того, через портал пара может оставить заявку на регистрацию в любом другом приглянувшемся им месте, например, на берегу реки или в поле.
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