В Подмосковье с начала года поженились более 20 тысяч пар

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Свыше 20 тысяч пар зарегистрировали брак в Московской области с начала текущего года, их поздравил с Днём семьи, любви и верности председатель регионального парламента Игорь Брынцалов, сообщает пресс-служба Мособлдумы.
«В Московской области в этом году поженились уже более 20 тысяч пар, и в этот праздничный день я желаю им счастья и благополучия, пусть любовь и внимание друг к другу помогут преодолевать все жизненные трудности», — сказал Игорь Брынцалов.Он отметил, что в Подмосковье созданы все условия для того, чтобы регистрация брака и проведение свадебного торжества были максимально удобны для новобрачных. Брынцалов также напомнил, что недавно в области заработал портал «Свадьба в Подмосковье» — там собрана вся информация о региональных площадках для бракосочетания, об организации выездной регистрации и пр.
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