В Подмосковье за шесть отремонтировали более 200 дорог к туристическим местам

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Свыше 200 дорог общей протяжённостью около 600 километров, по которым можно доехать до различных туристических мест в Московской области, отремонтировали в регионе за период с 2019 по 2024 в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», сообщает пресс-служба подмосковного Минтранса.
«За последние шесть лет специалисты Мосавтодора и дорожные организации отремонтировали свыше 200 участков региональных дорог к туристическим местам. Благодаря этой работе поездки в музеи, заповедники, усадьбы, монастыри и церкви стали гораздо комфортнее», — сказал зампредседателя областного правительства Алексей Гержик.Он добавил, что всего с 2019 по 2024 годы в Московской области по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» было отремонтировано свыше 2,5 тыс. участков дорог. При формировании программы работ особое внимание уделялось дорогам к социально значимым объектам и местам притяжения местных жителей и туристов.
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