В Подмосковье с начала года заменили около 190 опор ЛЭП

Фото: пресс-служба Минэнерго МО
Почти 190 опор воздушных линий электропередачи заменили в Московской области с начала текущего года специалисты компании «Мособлэнерго» в рамках программы повышения надёжности энергоснабжения потребителей, сообщает пресс-служба регионального министерства энергетики.
«Заменено уже 187 опор ЛЭП. Всего по программе повышения надёжности электроснабжения запланирована замена 857 опор», — отмечается в сообщении.Больше всего новых опор ЛЭП установили на территории городского округа Егорьевск — там было обновлено 57 таких конструкций.
Отмечается, что программа повышения надёжности снабжения потребителей электричеством реализуется в Московской области уже четвёртый год, за это время качество электроснабжения в регионе выросло примерно на 20%.
Читайте также:
В 25 округах Подмосковья продлили отопительный сезон
Власти Подмосковья поручили продлить отопительный период из-за майского похолодания
Подмосковные энергетики подготовились к сезону гроз
Лев Каштанов