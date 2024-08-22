В Подмосковье с начала года семью обрели 1,7 тыс. сирот

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
1700 детей-сирот устроили в семьи в Московской области с начала текущего года специалисты органов опеки, сообщает пресс-служба регионального министерства социального развития.
«Ключевой принцип нашей работы состоит в том, что не семья выбирает ребёнка, а ребёнок — семью. Для этого специалисты начинают работу с потенциальными родителями или опекунами после консультации с психологами», – отметил первый зампред правительства Подмосковья Людмила Болатаева.В министерстве добавили, что устройство детей-сирот в семьи является приоритетом в регионе. Здесь нет детдомов, вместо них функционируют семейные центры, условия в которых максимально приближены к домашним. Кроме того, дети находятся в этих центрах временно.
В настоящее время Московская область является регионом-лидером по устройству сирот в семьи.
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