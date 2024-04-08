Работники «Мособлэнерго» сдали на выездных донорских акциях 95 литров крови

Фото: пресс-служба Минэнерго МО
95 литров крови сдали работники компании «Мособлэнерго» в ходе выездных донорских акций за первые три месяца текущего года, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.
«Выездные дни донора в первом квартале 2024 года проводились в аппарате управления компании, а также в шести окружных филиалах — Щёлковском, Коломенском, Раменском, Краснознаменском, Одинцовском и Красногорском. В акциях принял участие 301 работник компании, всего было заготовлено 95 литров донорской крови», — говорится в сообщении.Дни донора организовал Московский областной центр крови. Все желающие сдать кровь перед донацией прошли обследование, а после процедуры доноры получили чай с печеньем и положенную по закону выплату.
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Лев Каштанов