Загорская ГАЭС успешна прошла пик весеннего половодья

Фото: пресс-служба Минэнерго МО
Загорская гидроаккумулирующая электростанция (ГАЭС), расположенная на реке Кунье, успешно прошла весенний период высокой воды, в настоящее время активная фаза паводка здесь завершилась, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.
«В последние дни отмечается стабильное ежесуточное снижение расхода воды реки Куньи — одного из притоков реки Дубны. В частности, с 4 по 8 апреля суммарная приточность воды в нижнее водохранилище станции уменьшилась почти в шесть раз», — отмечается в сообщении.В министерстве добавили, что с начала весеннего половодья до настоящего времени Загорская ГАЭС работает в штатном режиме. Кроме того, несмотря на то, что пик половодья здесь миновал, паводковая комиссия продолжает следить за ситуацией в районе гидроузла станции. Персонал ГАЭС, а также оборудование и сооружения остаются в полной готовности.
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