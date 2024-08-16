Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ В Минчистоты призвали немедленно решить вопрос запаркованности дворов

В Минчистоты призвали немедленно решить вопрос запаркованности дворов

16 августа 2024, 22:18
Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Оригинал
Ситуация с чрезмерной запаркованностью в подмосковных дворах требует немедленного решения.
Об этом заявил зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Участники еженедельного штаба с главами городских округов обсудили вопросы содержания придомовых территорий и вывоза отходов. Одной из главных тем стала организация дорожного движения во дворах региона для решения проблемы своевременного вывоза отходов.


«Продолжают поступать обращения по поводу запаркованности у контейнерных площадок. Это приводит к несвоевременному вывозу отходов. Ситуация в некоторых муниципалитетах оставляет желать лучшего. Необходима активная работа местных властей. Важно, чтобы подход был комплексным, включал не только развитие инфраструктуры, но и информирование жителей о правилах парковки, об использовании контейнерных площадок», – сказал Мурашов.
Главы округов согласились, что необходим строгий контроль за парковкой у мусорных контейнеров. Также нужно улучшить систему вывоза твёрдых коммунальных отходов. Это должно создать комфортные условия для жителей.

Читайте также:

Технический эксперт Зинченко предложила неоычный метод борьбы с вандализмом на детских площадках

Для подмосковных специалистов провели форум по безопасности детских площадок

Жильцам дома в Кубинке помогли решить проблему с грязной водой
#минчистоты
#дворы
#парковки
#тко
#мусор
#мусоровоз
#контейнеры
#подмосковье
#московская область
#владислав мурашов
Мультипликатора Мунтяна* оштрафовали за нарушение закона об иноагентах
16 августа 2024, 21:14

Фото: iStock/Zolnierek

Хорошёвский суд Москвы штрафовал мультипликатора Павла Мунтяна* за нарушение закона об иностранных агентах. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе суда.
Отмечается, что ему назначило наказание в виде трафа в размере 40 тысяч рублей.

По данным суда, протокол на Мунтяна* был составлен в связи с тем, что он не подал отчётность о своей деятельности как иноагента в уполномоченный орган, как прописано в российском законодательстве.

Напомним, что мультипликатора внесли в реестр иноагентов в апреле 2023 года. Он выступал против проведения СВО на Украине, а также собирал средства в поддержку Украины.

Читайте также:

Минюст РФ признал иноагентом основателя сети обувных магазинов Zenden Павлова*

Telegram-каналы «BRIEF Важное»*, «BRIEF»*, «Незыгарь»* и «Сирена»* попали в реестр иноагентов

Роскомнадзор заблокировал сайт фонда «Общество защиты интернета»

*включены в реестр иноагентов Минюста РФ
#штраф
#иноагенты
#минюст рф
#мультипликация
#закон
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Минюст РФ признал иноагентом основателя сети обувных магазинов Zenden Павлова*
16 августа 2024, 20:52

Фото: сайт Минюста РФ

Минюст России внёс в реестр иноагентов бизнесмена и основателя холдинга Zenden Андрея Павлова*. В беседе с РБК он заявил, что крайне удивлён таким решением ведомства.
Он сообщил, что его адвокаты отправили запрос в Минюст с требованием обосновать внесения предпринимателя в реестр. После этого юристы в ходе судебных разбирательств намерены оспорить решение ведомства.

Павлов* также подчеркнул, что в настоящее время находится в России и не собирается покидать страну.

Минюст РФ 16 августа обновил список иноагентов. В него вошли Telegram-каналы BRIEF*, «Незыгарь»* и «Сирена»*, а также журналист Ренат Давлетгильдеев* и основатель сети обувных магазинов Zenden Андрей Павлов*.

Читайте также:

Telegram-каналы «BRIEF Важное»*, «BRIEF»*, «Незыгарь»* и «Сирена»* попали в реестр иноагентов

Роскомнадзор заблокировал сайт фонда «Общество защиты интернета»

В Минюст обратились с требованием включить Лебедева в реестр иноагентов

*признаны Минюстом РФ иноагентами
#минюст рф
#иноагенты
#обувь
#бизнесмен
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Россиянам назвали метод победить страх перед выступлениями
Психолог Рашевская рекомендовала побольше узнать о публике
16 августа 2024, 20:46

Фото: iStock/Drazen Zigic

Психолог Ольга Рашевская заявила, что победить страх перед выступлением поможет исчерпывающая информация о своих слушателях.
«Следует заранее узнать у организаторов, кто будет присутствовать в зале, что волнует данную публику и что им хочется услышать. Сместите фокус внимания с себя на аудиторию, и вы не заметите, как покорите слушателей», — прокомментировала в беседе с NEWS.ru Рашевская.

Также она рекомендовала во время самого выступления держать зрительный контакт со зрителем. Важно делать своё выступление живым с помощью пауз, вопросов, смены интонаций и т. д.

Ранее клинический психолог Станислав Самбурский заявлял, что чувства «кринжа» и «испанского стыда» чаще всего испытывают склонные к самокритике личности.

Читайте также:

Психолог Дугенцова раскрыла, как грамотно подготовить ребёнка к учебному году

Психолог Хорс объяснил, зачем россиянам золотые смартфоны

Психолог Самбурский раскрыл, кто чаще всех испытывает «кринж»
#психолог
#рекомендации
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Народный проект «Сад камней» пополнит экспонат из Можайска
16 августа 2024, 20:41

Фото: пресс-служба администрации Можайского г. о.

В Подольске стартовал народный проект «Сад камней Памяти и Славы», приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Можайского городского округа. Экспонат из этого муниципалитета пополнит сад.
«Это уникальное место, где расположены исполинские камни, привезённые из городов-героев и городов воинской славы. Камни станут символами памяти о событиях военного времени. В Подольске уже собрано 54 исполинов «Немые свидетели», которые подтверждают героические события Великой Отечественной войны. 55-м стал можайский камень. Камни из Можайска, Волоколамска и Наро-Фоминска завершат создание уникального сада», – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба администрации Можайского г. о.

Камень из Можайска весит более 5 тонн. Его нашли на 131-м км Минского шоссе у деревни Ельня на Бородинском поле, где в октябре 1941 года развернулись бои за Москву. Тогда врага задержали на шесть дней, что позволило войскам Красной Армии перегруппироваться и позже остановить наступление на Москву.

Фото: пресс-служба администрации Можайского г. о.

Природный камень из Можайска отправили в Подольск по просьбе инициативной группы для установки в памятной инсталляции. «Сад камней Памяти и Славы» – это народный проект, начатый по инициативе местных жителей в 2017 году. Тогда появилась идея создать уникальную инсталляцию, рассказывающую о подвигах во время Великой Отечественной войны, и одновременно – место отдыха.

Фото: пресс-служба администрации Можайского г. о.

По завершении проекта в 2025 году он объединит память о подвигах предков и современные технологии. Благодаря QR-кодам, которые можно будет считать с помощью смартфона, камни смогут заговорить. Они расскажут об участии городов-героев и городов воинской славы России в событиях военных лет.

Читайте также:

В Химках семьи бойцов спецоперации отправили в речной круиз

В России стартовал набор тренеров волонтёрского корпуса 80-летия Победы

Глава Химок Волошин принял участие в митинге к 94-летию ВДВ
#великая отечественная война
#сад
#можайск
#подольск
#история
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Молодые парламентарии Серпухова встретили детей из Курской области на спортбазе
16 августа 2024, 19:56

Фото: пресс-служба администрации г. о. Серпухов

Молодые парламентарии Серпухова встретили эвакуированных детей из Курской области. На спортивную базу «Лесная опушка» прибили 40 ребят из многодетных семей, сообщили в пресс-службе администрации подмосковного муниципалитета.
«Детей тепло встретили чемпион мира по боксу, депутат Совета депутатов Большого Серпухова Фёдор Чудинов, руководитель общественного движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская и члены Молодёжного парламента муниципалитета», – говорится в сообщении.
Встретив детей, молодые парламентарии обеспечили им комфортное размещение на спортивной базе. К приезду детей подготовили программы психологической и спортивной реабилитации.

На спортивной базе ребят ждут комфортные условия проживания: пятиразовое питание, тренировки с чемпионами, занятия с педагогами и психологами.

Ранее в пресс-службе региональной Прокуратуры информировали, что из подвергшейся атаке ВСУ Курской области в Подмосковье уже эвакуировали свыше 1,1 тыс. жителей. В числе – 659 детей.

Читайте также:

Школы и детсады в Пущине прошли проверку готовности к новому учебному году

В Серпухове стартовал сбор помощи жителям Курской области

Всероссийский день физкультурника отметили в трёх парках Серпухова
#серпухов
#парламент
#курская область
#депутаты
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Названы основные признаки, по которым можно распознать дипфейк-видео
RUPTLY: Дипфейк-видео можно распознать по морганию и деформации лица
16 августа 2024, 19:49

Фото: iStock/Userba011d64_201

Специалисты отдела верификации видеоагентства RUPTLY сообщили, что определить, является ли видео дипфейком, можно по деформациям лица, голосу и морганиям.
«Часто в подобных видео можно заметить либо рассинхрон, либо полное непопадание в липсинг в определенные моменты. У ИИ до сих пор встречаются проблемы с морганием, так что это может быть одним из ключевых показателей, что перед вами дипфейк. Деформация лица также одна из особенностей. Иногда лоб может выглядеть больше, глаз или бровь могут «улетать» в положение, которое анатомически невозможно», — пояснили в беседе с Газета.ру специалисты.

Ранее руководитель аналитического центра компании, эксперт по кибербезопасности Владимир Ульянов заявлял, что технологии дипфейков опасны не только тем, что с их помощью можно сформировать любой липовый компромат, но и тем, что ими могут воспользоваться мошенники.

Читайте также:

В сети появился фейк с призывом к оружию от врио главы Курской области

Россиян призвали критично относиться к голосовым сообщениям даже от близких

Аналитик Ульянов напомнил об опасности дипфейков
#эксперт
#видео
#технологии
#компании
#специалисты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Старом городке после модернизации открыли детскую и спортивную площадки
16 августа 2024, 19:43

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

В посёлке Старый городок после модернизации приняли посетителей детская площадка и площадка для воркаута.
Объекты у дома №9 по улице Заводской открыл глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов вместе с юными жителями и их родителями, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Площадь игрового городка – 511 кв. м., воркаута – 241 «квадратов». Как сообщил Иванов, летом на обоих объектах заменили резиновое покрытие, установили новые игровые и спортивные элементы. Открытие площадок отпраздновали с аниматорами и мороженым.
«У нас в этом году переменчивое лето, часто шли дожди. Но сегодня ясный и солнечный день – отличное время, чтобы открыть новые площадки, детскую и спортивную. Пусть они станут местом встреч, местом отдыха для ребят и их родителей, приятного общения! Старый городок – чудесное, очень уютное место. С появлением такого нового общественного пространства оно стало ещё лучше и красивее», – отметил Иванов.
На детской площадке установили 12 новых элементов, в том числе игровой стол, карусели, песочницы, качели, гимнастический и игровые комплексы. В зоне воркаута, помимо уличных тренажёров, поставили шахматный и теннисные столы.

Читайте также:

Иванов анонсировал открытие детсада в Новоивановском 1 сентября будущего года

Глава Одинцовского округа Иванов вручил новую форму футболистам клуба «Витязь»

Глава Одинцовского округа Иванов проверил ход подготовки к зиме в Старом Городке
#одинцовский городской округ
#андрей иванов
#площадки
#детские площадки
#дети
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Озвучен район Москвы с самой дешёвой арендой
«Яндекс Аренда»: Самые дешёвые квартиры можно снять в Бибирево
16 августа 2024, 19:39

Фото: iStock/mgrushin

В пресс-службе компании «Яндекс Аренда» сообщили, что лидером среди районов Москвы с самой дешёвой арендой стало Бибирево.
Также в топ-5 таких районов вошли Северное Медведково, Вешняки, Косино-Ухтомский и Восточное Дегунино.

«Чтобы сэкономить на аренде, но при этом не отказывать себе в комфорте, будущие жильцы могут рассмотреть квартиры в домах старого жилого фонда, которые не уступают новым проектам с точки зрения ремонта, окружения, инфраструктуры. Мы рекомендуем изучить спальные районы на окраинах города, чтобы найти наиболее дешевые, но при этом ликвидные квартиры», – пояснил в беседе с Газета.ру руководитель сервиса «Яндекс Аренда» Роман Жуков.

Ранее вице-президент Гильдии риэлторов Константин Апрелев предполагал, что в скором времени случится рост цен на аренду жилья в России на 15-20%.

Читайте также:

Стало известно о снижении средней цены квартиры в Москве

Риэлтор Апрелев спрогнозировал снижение цен на новостройки к концу года

Риэлтор Апрелев спрогнозировал рост цен на аренду жилья в России на 15-20%
#квартиры
#аренда
#яндекс
#цены
#рост
#москва
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Роскомнадзор заблокировал сайт фонда «Общество защиты интернета»
16 августа 2024, 19:29

Фото: iStock/napong rattanaraktiya

Роскомнадзор заблокировал сайт фонда «Общество защиты интернета». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что решение было принято 14 августа. Роскомнадзор ограничил доступ к ресурсу из-за размещённой на нём недостоверной общественно значимой информации.

Напомним, что некоммерческий фонд «Общество защиты интернета» был создан в 2016 году для защиты интернет-пространства от цензуры и избыточного регулирования.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор заблокировал мессенджер Signal, поскольку он нарушал требования российского законодательства. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Путин подписал закон о запрете треш-стримов в России

Россиянам рассказали, за какие публикации в интернете грозит штраф до миллиона рублей

Блогеров с 10 000 подписчиков намерены обязать сообщать о себе в Роскомнадзор
#роскомнадзор
#сайт
#интернет
#запрет
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф