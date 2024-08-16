В Минчистоты призвали немедленно решить вопрос запаркованности дворов

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
Ситуация с чрезмерной запаркованностью в подмосковных дворах требует немедленного решения.
Об этом заявил зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
Участники еженедельного штаба с главами городских округов обсудили вопросы содержания придомовых территорий и вывоза отходов. Одной из главных тем стала организация дорожного движения во дворах региона для решения проблемы своевременного вывоза отходов.
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Участники еженедельного штаба с главами городских округов обсудили вопросы содержания придомовых территорий и вывоза отходов. Одной из главных тем стала организация дорожного движения во дворах региона для решения проблемы своевременного вывоза отходов.
«Продолжают поступать обращения по поводу запаркованности у контейнерных площадок. Это приводит к несвоевременному вывозу отходов. Ситуация в некоторых муниципалитетах оставляет желать лучшего. Необходима активная работа местных властей. Важно, чтобы подход был комплексным, включал не только развитие инфраструктуры, но и информирование жителей о правилах парковки, об использовании контейнерных площадок», – сказал Мурашов.Главы округов согласились, что необходим строгий контроль за парковкой у мусорных контейнеров. Также нужно улучшить систему вывоза твёрдых коммунальных отходов. Это должно создать комфортные условия для жителей.
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Лора Луганская