Инспекторы Минчистоты будут работать по-новому

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
Работа инспекторского состава Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области будет перестроена. О таком решении было объявлено на оперативном совещании руководства министерства с инспекторами, которое состоялось в областном правительстве
В совещании приняли участие более 230 сотрудников территориальных отделов и центрального аппарата ведомства, сообщили в пресс-службе Минчистоты.
На совещания также обсудили подготовку жилого фонда к зиме, предотвращение навалов мусора на контейнерных площадках, работу с обращениями граждан, ежедневные задачи и контрольно-надзорные мероприятия, а также совершенствование деятельности инспекторского состава и внедрение в его работу инновационных технологий.
Как подчеркнул Мурашов, результат работы будет напрямую зависеть от вовлечённости в процесс инспекторов Минчистоты.
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«Основная цель – перестроить работу инспектора от надзорной функции к непосредственному участию в решении проблем на земле. Главный акцент – на наиболее проблемных «красных» территориях. Такие встречи будем проводить регулярно. Следующую планируем на начало декабря», – заявил зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
На совещания также обсудили подготовку жилого фонда к зиме, предотвращение навалов мусора на контейнерных площадках, работу с обращениями граждан, ежедневные задачи и контрольно-надзорные мероприятия, а также совершенствование деятельности инспекторского состава и внедрение в его работу инновационных технологий.
Как подчеркнул Мурашов, результат работы будет напрямую зависеть от вовлечённости в процесс инспекторов Минчистоты.
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Лора Луганская